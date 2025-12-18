Tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ chững lại, chỉ Toyota Wigo tăng trưởng

Vẫn giữ được nhịp tăng trưởng dương so với tháng trước đó, nhưng doanh số ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm các mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo lại tăng không đáng kể và gần như tương đương so với tháng trước đó. Trật tự cạnh tranh không thay đổi nhưng chỉ có Toyota Wigo tăng trưởng doanh số.

Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tăng trưởng nhưng không đáng kể

Theo số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 11.2025 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 638 xe, tăng 2 xe, tương đương 0,4% so với tháng 10.2025.

Trong tháng 11.2025 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 638 xe, tăng 2 xe so với tháng 10.2025 Ảnh: B.H

Tương tự những phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, đây là tháng thứ ba liên tiếp doanh số bán ô tô cỡ nhỏ tăng trưởng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sức mua trên thị trường ô tô đang trên đà hồi phục khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt đang có xu hướng gia tăng vào giai đoạn cuối năm. Dù vậy, kết quả bán hàng cho thấy, doanh số tăng trưởng của phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A giá rẻ không đáng kể.

Thậm chí, nếu so với tháng 11 năm ngoái, doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn thấp hơn 799 xe tương đương 55,6%. Điều này cho thấy, sức hút của dòng xe này đã giảm đáng kể so với trước đây.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446 Tháng 6.2025 393 Tháng 7.2025 489 Tháng 8.2025 349 Tháng 9.2025 366 Tháng 10.2025 636 Tháng 11.2025 638

Toyota Wigo tăng trưởng, xe Hàn chững lại

Trong số 3 mẫu mã còn lại ở phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam, Toyota Wigo là cái tên duy nhất duy trì được mức tăng trưởng dương về doanh số so với tháng trước đó. Cụ thể, mẫu ô tô giá rẻ nhất của Toyota đạt doanh số bán 262 xe trong tháng 11.2025 tăng 18 xe so với tháng trước đó. Wigo hiện là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số Wigo tăng trưởng đạt trên 200 xe bán ra.

Hyundai Grand i10 vẫn đang là mẫu xe hút khách nhất đồng thời áp đảo về mặt doanh số. Mẫu xe Hàn Quốc bán ra 263 xe trong tháng 10 vừa qua, tăng 138 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số bán ra sau 10 tháng đã qua của năm 2025 lên 2.617 xe.

Toyota Wigo là cái tên duy nhất duy trì được mức tăng trưởng dương về doanh số so với tháng trước đó Ảnh: T.M.V

Dù vậy, kết quả này chỉ giúp Toyota Wigo củng cố vị trí thứ hai chứ chưa thể vượt qua được Hyundai Grand i10. Mẫu xe Hàn Quốc dù bán ít hơn tháng trước đó 2 xe nhưng vẫn xếp vị trí dẫn đầu với 360 xe bán ra, nâng tổng doanh số sau 11 tháng đã qua của năm 2025 lên 2.977 xe, nhiều hơn Wigo khoảng 810 xe. Cách biệt này giúp Hyundai Grand i10 gần như chắc chắn bảo vệ ngôi vị số 1 về doanh số ở phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam, bởi thời gian bán hàng của năm 2025 chỉ còn lại 1 tháng và Wigo với lượng xe bán ra trung bình 180 xe/tháng khó có thể san bằng.

Doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, KIA Morning dù được nhà sản xuất, phân phối bổ sung phiên bản mới nhưng vẫn chưa tìm lại được sức hút. Thậm chí, trong tháng qua doanh số mẫu xe này chỉ đạt 16 xe, giảm 13 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến KIA Morning gần như đã "giương cờ trắng" trong cuộc đua doanh số với các đối thủ cạnh tranh, bởi sau 11 tháng đã qua của năm nay, tổng doanh số mẫu xe này đạt chưa tới 263 chiếc.

Cộng 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 5.403 xe, giảm 2.816 xe tương đương 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái.