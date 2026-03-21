Đời sống Cộng đồng

Mở cửa ô tô làm xe máy té ngã: Tài xế bị CSGT TP.HCM phạt 5 triệu

Vũ Phượng
21/03/2026 20:16 GMT+7

Mở cửa ô tô bất cẩn làm người đi xe máy ngã xuống đường nhưng lại rời đi, sau khi clip lan truyền trên mạng, tài xế đã bị CSGT TP.HCM phạt 5 triệu đồng.

Chiều 21.3, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa mời làm việc, lập biên bản phạt tài xế ô tô mở cửa xe khiến người đi xe máy té ngã.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô dừng đèn đỏ bất ngờ mở cửa. Đúng lúc này, một người đi xe máy chạy cùng chiều không kịp xử lý, tông trúng cánh cửa rồi ngã xuống đường.

Đoạn clip xe ô tô mở cửa làm người đi xe máy té ngã trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn gần ngã 5 Đài Liệt sĩ

Điều khiến nhiều người bức xúc là sau va chạm, tài xế không xuống xe kiểm tra hay hỗ trợ mà vội đóng cửa, rời khỏi hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ clip người dân ghi lại, Đội CSGT Hàng Xanh nhanh chóng vào cuộc xác minh. Không lâu sau, tài xế đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại đây, người này cho biết lúc dừng đèn đỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh), thấy cửa xe chưa khép chặt nên mở ra đóng lại thì xảy ra va chạm. Khi có người gõ cửa yêu cầu xuống xe, do lo sợ tình huống dàn cảnh lừa đảo từng thấy trên mạng nên hoảng loạn rời đi.

Chỉ đến khi về nhà, xem lại clip đang lan truyền, tài xế mới nhận ra mức độ sự việc và chủ động liên hệ người bị nạn để bồi thường.

Dù vậy, hành vi mở cửa ô tô thiếu quan sát vẫn bị xử lý. CSGT đã lập biên bản, xử phạt 5 triệu đồng đối với lỗi "mở cửa xe không bảo đảm an toàn".

Người điều khiển phương tiện đã đến cơ quan công an trình diện

Theo CSGT, đây là bài học kinh nghiệm khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình khi không may xảy ra va chạm trên đường. Người điều khiển xe cần chóng hỗ trợ nạn nhân cũng như phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy, mạng xã hội không chỉ lan truyền thông tin mà còn góp phần "soi chiếu" những hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Quan trọng hơn, khi xảy ra va chạm, việc dừng lại, hỗ trợ người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là ứng xử tối thiểu cần có trên đường phố.

Danh sách hơn 4.500 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 15 - 28.2

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 4.500 trường hợp bị phạt nguội qua camera AI và CSGT trực tiếp ghi hình. Trong đó, có cả người vi phạm đi xe máy và ô tô.

