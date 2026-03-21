Đời sống Cộng đồng

Danh sách hơn 4.500 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 15 - 28.2

Vũ Phượng
21/03/2026 06:15 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 4.500 trường hợp bị phạt nguội qua camera AI và CSGT trực tiếp ghi hình. Trong đó, có cả người vi phạm đi xe máy và ô tô.

Ngày 20.3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố danh sách hơn 4.500 ô tô, xe máy bị phạt nguội trên địa bàn trong khoảng thời gian từ 15 - 28.2.2026.

Qua ghi nhận, các lỗi vi phạm phổ biến nhất vẫn là chạy quá tốc độ, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, dừng - đỗ sai quy định, đặc biệt tại những khu vực có biển cấm.

Ngoài camera AI tự động bắt lỗi vi phạm, CSGT cũng trực tiếp ghi hình phạt nguội tại một số vị trí

CSGT phạt nguội những lỗi nào?

Hiện nay, người tham gia giao thông tại TP.HCM có thể bị hệ thống camera AI ghi nhận vi phạm tại nhiều giao lộ lớn như Điện Biên Phủ - Pasteur, Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan, hay khu vực trước tòa nhà The Manor (91 Nguyễn Hữu Cảnh)...

Ở các điểm này, lỗi thường gặp là vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều. Trong khi đó, trên các tuyến đường Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… camera AI lại ghi nhận nhiều trường hợp chạy quá tốc độ.

Đáng chú ý, có không ít tài xế bị phạt nhiều lần chỉ trong một đoạn đường. Có trường hợp vi phạm từ 3 - 5 lần, mỗi lần cách nhau chỉ vài phút. Theo CSGT, nguyên nhân là trên cùng một tuyến có nhiều camera đặt cách nhau theo quy định. Nếu tài xế không giảm tốc độ mà tiếp tục vi phạm khi đi qua từng điểm, hệ thống sẽ ghi nhận và xử lý riêng lẻ từng lần.

Không chỉ dựa vào camera, lực lượng CSGT còn trực tiếp ghi hình để xử lý phạt nguội. Điển hình, nhiều xe máy chạy quá tốc độ trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp đã bị CSGT ghi nhận và gửi thông báo vi phạm.

Ngoài ra, các trường hợp dừng, đỗ sai quy định như đỗ xe tại nơi có biển cấm, trên miệng cống thoát nước, trước cổng cơ quan… cũng được các tổ công tác ghi hình xử lý.

Tra cứu danh sách hơn 4.500 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 15 - 28.2.2026 tại đây:

Danh sách xe phạt nguội từ 15 - 28.2.2026

Dù lực lượng chức năng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt trực tiếp lẫn phạt nguội, nhưng thực tế vẫn còn không ít người cố tình vi phạm.

CSGT đề nghị các chủ phương tiện sớm đến trụ sở đơn vị chức năng để phối hợp giải quyết. Đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, CSGT TP.HCM đã phạt nguội gần 85.000 trường hợp

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết hiện lực lượng đang quản lý và vận hành mạng lưới gần 2.000 camera giám sát, phủ rộng khu vực trung tâm, các tuyến đường huyết mạch và dọc quốc lộ 1 (đoạn qua TP.HCM, từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh).

Bên cạnh đó, các khu vực lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) cũng được CSGT duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục, phục vụ việc giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

