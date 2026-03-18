CSGT chỉ ra lỗi nguy hiểm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều người vẫn mắc

Ngày 17.3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, một phần của trục cao tốc Bắc - Nam, đang trở thành điểm nóng về xử lý vi phạm giao thông khi lưu lượng xe tăng cao nhưng hạ tầng chưa đồng bộ.

Thực tế cho thấy, phần lớn các lỗi bị xử phạt không phải tình huống bất ngờ mà đến từ sự chủ quan của chính người lái.

Hơn 1.700 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong trong 3 tháng đầu năm 2026 ẢNH: C08

Theo CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hàng loạt hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, nổi lên là tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định - lỗi được đánh giá đặc biệt nguy hiểm trên cao tốc.

Trong 3 tháng đầu năm, CSGT phụ trách tuyến đường đã xử lý 67 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc; 262 trường hợp dừng, đỗ tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"; 20 trường hợp chạy vào làn dừng khẩn cấp; 17 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước; 235 trường hợp quá tốc độ; 169 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu; đồng thời gửi thông báo phạt nguội hơn 1.700 trường hợp vi phạm tốc độ và nhiều hành vi khác.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 16.3, CSGT đã phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm thông qua camera nghiệp vụ. Điều này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên, bất chấp việc kiểm tra, xử lý đã được siết chặt.

CSGT cảnh báo nguy hiểm khi dừng, đỗ sai quy định

Theo CSGT, nguy hiểm nhất vẫn là hành vi dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc. Với đặc thù các phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một xe dừng đột ngột hoặc không có cảnh báo cũng có thể gây ra va chạm dây chuyền, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đây không chỉ là lỗi vi phạm hành chính mà còn là hành vi trực tiếp đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

CSGT đang quyết liệt xử lý các trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc ẢNH: C08

Thực tế đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì những lỗi tưởng chừng nhỏ. Đầu tháng 3.2026, một tài xế do buồn ngủ, thiếu quan sát đã đâm vào xe đầu kéo trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khiến một người tử vong. Chỉ vài ngày sau, một vụ tai nạn khác xảy ra khi ô tô dừng trên làn xe chạy mà không có cảnh báo, dẫn đến va chạm khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Đại diện CSGT nhận định, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ sự chủ quan, không tuân thủ các quy định an toàn tối thiểu khi lưu thông trên cao tốc.

Trước thực trạng này, CSGT duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác sử dụng thiết bị ghi hình để xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội. Song song đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của tài xế.