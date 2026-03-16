CSGT phạt nguội 60 xe dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong

Ngày 16.3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, chỉ trong ngày 15.3, CSGT đã phát hiện hơn 60 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong và tiến hành thông báo phạt nguội theo quy định.



Theo đó, CSGT đã đồng loạt triển khai 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khu vực phía nam và Nam Trung bộ. Các tuyến được kiểm tra gồm: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm và Vân Phong - Nha Trang.

Tài xế dừng xe trên làn khẩn cấp để ngủ đã bị lập biên bản vì dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc ẢNH: C08

Qua ghi nhận trong ngày, CSGT phát hiện 60 trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc. Tất cả các trường hợp vi phạm đã được lập hồ sơ, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điểm c khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài hành vi dừng, đỗ sai quy định, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các trường hợp không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi xe gặp sự cố, hoặc không đặt biển cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách quy định khi buộc phải dừng trên cao tốc.

Khi nào mới được dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc?

Theo CSGT, cao tốc là tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe khách, xe tải và xe container. Khi một phương tiện dừng đột ngột hoặc dừng không đúng vị trí, các xe phía sau rất khó xử lý kịp tình huống, dễ dẫn đến va chạm dây chuyền.



Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc xuất phát từ việc xe dừng đột ngột hoặc không đặt cảnh báo an toàn, khiến phương tiện phía sau không kịp giảm tốc.

Dừng xe vào làn khẩn cấp trên cao tốc để ngủ, dù có bật đèn cảnh báo thì tài xế vẫn bị phạt ẢNH: C08

Lực lượng CSGT khuyến cáo, khi lưu thông trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố như nổ lốp, hỏng xe, hết nhiên liệu, va chạm giao thông hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải để bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi dừng xe, tài xế bắt buộc phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo cách đuôi xe ít nhất 150 m để các phương tiện phía sau kịp thời nhận biết và giảm tốc.

Bên cạnh đó, người trên xe nên di chuyển ra phía ngoài lan can bảo vệ bên phải của đường cao tốc để tránh nguy cơ bị các phương tiện khác tông trúng. Trường hợp xảy ra va chạm, tài xế cần nhanh chóng ghi nhận hiện trường, sau đó di chuyển phương tiện vào vị trí an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo.

CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông không dừng xe trên cao tốc để nghe điện thoại, nghỉ ngơi hoặc xử lý việc cá nhân, bởi chỉ một hành vi chủ quan cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, gần đây CSGT liên tục phát hiện các trường hợp dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc, bật đèn cảnh báo để ngủ. Các trường hợp này đã bị lập biên bản xử phạt.

Khi cần hỗ trợ khẩn cấp trên cao tốc, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900.8099 của lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ kịp thời.