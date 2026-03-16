TP.HCM: Vì sao xe máy bị cấm rẽ trái, quay đầu trên đường Đồng Văn Cống?

Mới đây, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo cấm xe máy rẽ trái, quay đầu trên đường Đồng Văn Cống. Biển cấm này cũng áp dụng với với loại xe 2 bánh khác.

Các băng rôn thông báo được treo dọc đường để người đi đường chú ý về tổ chức giao thông trên đường Đồng Văn Cống ẢNH: PC08

Lý do của việc điều chỉnh là do đường Đồng Văn Cống là một trong những trục giao thông có mật độ xe tải nặng, xe đầu kéo và container lưu thông rất lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm ra vào cảng. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, tầm quan sát của các xe tải nặng thường bị hạn chế và quãng đường phanh dài hơn so với các phương tiện nhỏ.



Thực tế cho thấy, khi xe hai bánh rẽ trái hoặc quay đầu trực tiếp trên tuyến đường có nhiều xe container, người điều khiển phải cắt ngang nhiều làn xe cùng lúc. Việc này dễ tạo ra các điểm xung đột giao thông, khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý tình huống, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đường Đồng Văn Cống có nhiều xe đầu kéo, container lưu thông ẢNH: PC08

Để hạn chế rủi ro, phương án tổ chức giao thông mới hướng dẫn người điều khiển xe hai bánh rẽ phải vào đường nhánh trước, sau đó dừng chờ đúng vị trí quy định và chỉ cắt ngang qua đường Đồng Văn Cống khi có tín hiệu đèn xanh.

Cách di chuyển này giúp người tham gia giao thông chia nhỏ các bước sang đường, giảm việc phải băng qua nhiều làn xe cùng lúc, đồng thời tận dụng hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết dòng phương tiện, qua đó góp phần nâng cao mức độ an toàn.

Đối với người điều khiển xe hai bánh có nhu cầu rẽ trái hoặc quay đầu, lực lượng chức năng hướng dẫn lộ trình di chuyển như sau:

Rẽ phải: Chủ động chuyển hướng rẽ phải vào tuyến đường nhánh gần nhất.



Dừng chờ : Dừng xe đúng vạch kẻ đường và đúng làn quy định tại khu vực đường nhánh.



Di chuyển: Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chỉ cắt ngang qua đường Đồng Văn Cống khi có đèn xanh.



Việc rẽ phải vào đường nhánh sau đó có đèn xanh mới băng qua đường Đồng Văn Cống giúp hạn chế tối đa tai nạn giao thông ẢNH: PC08

Đội CSGT Cát Lái đề nghị người dân chú ý quan sát hệ thống biển báo mới, chấp hành nghiêm quy định giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường túc trực, hướng dẫn tại khu vực này trong thời gian đầu triển khai, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh các thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn qua số trực ban 02837471999, đường dây nóng 0326080808, hoặc trang Zalo Official Account "Phòng CSGT TP.HCM"để lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời.