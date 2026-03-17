Camera giám sát đường phố ở TP.HCM 'bắt lỗi' phạt nguội gần 85.000 trường hợp

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, gần 2.000 camera giám sát trên đường cùng lực lượng ghi hình đã phát hiện gần 85.000 trường hợp phạt nguội.

Theo CSGT, đơn vị hiện đang chia sẻ, kết nối, quản lý và vận hành khai thác một mạng lưới camera giám sát với gần 2000 camera. Hệ thống camera giám sát này được phủ khắp khu vực trung tâm, các tuyến huyết mạch, dọc theo quốc lộ 1 (đoạn qua TP.HCM từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh).

Hệ thống hơn 2.000 camera giám sát phủ khắp đường phố đã phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông để phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cạnh đó, khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ… cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để quan sát và phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Các hành vi vi phạm phổ biến thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, vội vã, chẳng hạn như "vô tình" chạy quá tốc độ cho phép, "cố ý" không chấp hành tín hiệu đèn khi đã chuyển từ xanh sang vàng, đỏ, hay dừng, đỗ xe không đúng quy định...

Trong đó, CSGT cũng ghi nhận phạt nguội nhiều trường hợp điều khiển xe leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ, hoặc bỏ mặc xe dưới lòng đường gây cản trở dòng phương tiện đang lưu thông.

Ngoài ra, những hành vi như không chấp hành biển báo hiệu, chạy ngược, đi vào đường cấm, khu vực cấm… đều được hệ thống "bắt trọn" không sót một khoảnh khắc nào.

Theo CSGT, phạt nguội không phải để làm khó người đi đường, mà giá trị cốt lõi là nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo ra một môi trường giao thông văn minh, nơi ý thức tự giác được đặt lên hàng đầu.

Do đó, CSGT khuyến cáo khi người điều khiển phương tiện có ý định đi nhanh hơn tốc độ cho phép một chút hay định rẽ tắt vào đường cấm vì "chắc không ai thấy đâu" thì hãy nhớ rằng hàng ngàn "mắt thần" vẫn đang âm thầm làm việc và không bỏ qua bất cứ sai phạm nào.