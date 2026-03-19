Clip ngồi ăn trên thùng xe bán tải ở TP.HCM: CSGT tước bằng lái 2 tháng

Liên quan đoạn clip nhóm người bày bàn ăn trên thùng xe bán tải đang lưu thông gây bức xúc dư luận, ngày 19.3, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã mời những người liên quan lên làm việc và lập biên bản xử phạt.



Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên ngồi ăn uống ngay trên thùng xe bán tải biển số 51D - 721.xx khi phương tiện đang di chuyển trên đường. Nhóm này mang theo bàn nhựa, ghế sắt, vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí "cụng ly" khi xe dừng đèn đỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

CSGT mời chủ xe và tài xế đến làm việc

Theo xác minh, vụ việc xảy ra lúc 18 giờ 45 ngày 28.2.2023 trên đường Hậu Giang, đoạn trước số 178A (phường Bình Tây, TP.HCM). Khi xe dừng lại, nhóm thanh niên xuống mua hủ tiếu từ một xe đẩy ven đường rồi tiếp tục lên xe ăn uống.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế L.K.H thừa nhận đã điều khiển xe bán tải Ford Ranger Wildtrak chở 4 người và để những người này ngồi ăn trên thùng xe như trong clip. Chủ xe N.X.T cũng xác nhận đã cho mượn phương tiện vào thời điểm trên và hành vi vi phạm là đúng như nội dung mạng xã hội phản ánh. Hiện phương tiện này đã được bán từ tháng 5.2025 và thu hồi biển số.

CSGT xác minh nhóm người ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải để quay clip

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Chợ Lớn đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời tài xế và chủ xe đến làm việc. Qua đó, cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm và lập biên bản đối với tài xế về lỗi chở người ngồi trên xe trái quy định.

Nhóm người thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang di chuyển trên đường phố

Theo quy định tại Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) - có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, lỗi bị xử phạt hành chính, đồng thời tài xế bị tạm giữ giấy phép lái xe hạng B2 2 tháng.

Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông và có dấu hiệu dàn dựng để "câu view", gây phản cảm trong cộng đồng.

Trước đó, khi các đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm thanh niên này. Đa số ý kiến cho rằng đây là hành động dàn dựng, quay clip nhằm mục đích "câu view" trên các nền tảng mạng xã một cách phản cảm.