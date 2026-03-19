Đường 1,7 km làm hơn 10 năm chưa xong ở TP.HCM: Lý do là gì?

Chiều 19.3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam sau 10 năm thi công vẫn chưa hoàn thành (phường Long Bình, TP.HCM), trong khi đoạn đường này chỉ dài 1,7 km.

Ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM nói về nguyên nhân đường Hoàng Hữu Nam làm 10 năm chưa xong ẢNH: UYỂN NHI

Trả lời câu hỏi, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 6 năm 2015 và đến nay vẫn đang trong quá trình triển khai.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 85%, tuy nhiên tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong thời gian qua, tiến độ dự án chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công không thể triển khai đồng bộ.

Sau hơn 10 năm triển khai, đoạn đường dài 1,7 km này vẫn chưa thể hoàn thiện, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng ẢNH: SẦM ÁNH

Hiện chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng của 141/146 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt khoảng 97%, cho thấy phần lớn khối lượng giải phóng mặt bằng đã được thực hiện. Đối với 5 trường hợp còn lại, UBND phường Long Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan, dự kiến hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong quý III năm 2026, qua đó làm cơ sở để tiếp tục thi công và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 theo kế hoạch.

Khởi công từ năm 2015, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam từng được kỳ vọng sẽ "thay áo mới" cho tuyến cửa ngõ phía đông. Thế nhưng, sau hơn 10 năm thi công, đoạn đường dài chỉ 1,7 km này vẫn dang dở, khiến việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân quanh khu vực gặp không ít khó khăn.

Không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, nỗi lo an toàn giao thông cũng luôn thường trực. Nhiều đoạn chưa được thảm nhựa, mặt đường lởm chởm đá dăm, ổ gà; trong khi xe tải, xe ben vẫn qua lại liên tục, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi xe máy. Người dân cho biết ủng hộ việc mở rộng đường, nhưng mong dự án sớm hoàn thành để đi lại an toàn, ổn định cuộc sống.

Việc thi công kéo dài khiến một số đoạn chưa được thảm nhựa, mặt đường nhiều đá dăm, xe lớn lưu thông dễ gây nguy hiểm cho xe máy ẢNH: SẦM ÁNH

Đường Hoàng Hữu Nam là trục kết nối quan trọng giữa bến xe Miền Đông mới, xa lộ Hà Nội, tuyến metro số 1 cùng nhiều khu dân cư, bệnh viện trong khu vực. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m, với tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng, kỳ vọng giảm tải giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM.



