32 cơ thủ Việt Nam tranh tài World Cup billiards TP.HCM: 3 'bóng hồng' gây chú ý, Quyết Chiến thế nào?

Thu Bồn
17/04/2026 18:02 GMT+7

Theo danh sách do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) công bố, 32 cơ thủ Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài ở chặng World Cup billiards TP.HCM, khởi tranh từ ngày 18.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

4 cơ thủ vào thẳng vòng chung kết

Tại chặng đấu World Cup billiards được tổ chức trên sân nhà, carom 3 băng Việt Nam đóng góp số lượng cơ thủ nhiều nhất, với 32 cái tên sẽ góp mặt tranh tài. Trong đó, 4 tay cơ được đặc cách xuất hiện ở vòng chung kết gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực (có vị trí cao trên bảng xếp hạng UMB) cùng Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí (suất wildcard).

Bên cạnh đó, các vòng loại World Cup billiards TP.HCM 2026 có sự xuất hiện của nhiều cơ thủ tốp đầu carom 3 băng Việt Nam như Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long, Đào Văn Ly, Nguyễn Hoàn Tất, Thón Viết Hoàng Minh... Những cơ thủ kể trên sẽ lần lượt ra sân từ vòng loại thứ hai đến vòng loại thứ tư.

Cơ thủ Nguyễn Thị Liên từng giành HCĐ giải vô địch thế giới carom 3 băng nữ 2025

16 cơ thủ vượt qua vòng tuyển chọn ở TP.HCM xuất trận từ vòng loại thứ nhất. Đáng chú ý, chặng đấu lần này còn có sự góp mặt của 3 "bóng hồng" Việt Nam là Nguyễn Thị Liên, Lê Thị Ngọc Huệ và Lương Thị Thơm.

Trong môn thể thao vốn đòi hỏi sự tập trung cao và tâm lý vững vàng thường thấy ở các nam đồng nghiệp, việc các "bóng hồng" tự tin so tài ở đấu trường World Cup billiards là một hình ảnh truyền cảm hứng. Sự góp mặt của họ không chỉ mang lại nét mềm mại cho giải đấu mà còn chứng minh rằng niềm đam mê billiards không giới hạn về giới tính.

Cơ thủ Ngọc Huệ từng giành HCV nội dung carom 1 băng tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia

Trần Quyết Chiến thuộc nhóm hạt giống số 1

Theo quy định của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), việc phân chia nhóm hạt giống tại World Cup TP.HCM 2026 căn cứ vào bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính điểm ở World Cup và World Championship) cập nhật vào tháng 12.2025. Tốp 14 cơ thủ đứng đầu của bảng xếp hạng kể trên được đặc cách vào thẳng vòng chung kết (vòng 32).

Hai cơ thủ Việt Nam là Trần Quyết Chiến (hạng 6 vào tháng 12.2025) và Trần Thanh Lực (hạng 11 vào tháng 12.2025) được ấn định ra sân từ vòng 32. Trong đó, Quyết Chiến nằm trong tốp 8 nên thuộc nhóm hạt giống số 1 của giải đấu. Vị trí này giúp cơ thủ số 1 Việt Nam tránh được các đối thủ sừng sỏ cùng nhóm hạt giống ngay từ vòng bảng đầu tiên của vòng chung kết.


