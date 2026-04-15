Billiards: Thần đồng Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, đi vào lịch sử

Cơ thủ Hàn Quốc vô địch World Cup billiards nhiều nhất

Trận chung kết World Cup billiards Bogota 2026 diễn ra tại Colombia vừa qua đã chứng kiến một kịch bản đầy kịch tính giữa Cho Myung-woo và đại diện của Việt Nam Trần Thanh Lực. Bước ngoặt xảy ra khi Cho Myung-woo tung ra một sê-ri "khủng" 17 điểm, làm xoay chuyển hoàn toàn thế trận để kết thúc trận đấu với tỷ số 50-35. Chức vô địch này không chỉ là một danh hiệu đơn thuần; nó là lời khẳng định về bản lĩnh và khả năng bùng nổ kinh ngạc của tay cơ sinh năm 1998.

Với chiến thắng tại Colombia, Cho Myung-woo đã chính thức sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards. Thành tích này giúp anh vượt qua đàn anh Kim Haeng-jik (3 lần vô địch) để trở thành cơ thủ Hàn Quốc có số lần đăng quang World Cup billiards nhiều nhất lịch sử tính đến lúc này. Một cơ thủ Hàn Quốc khác dày dạn kinh nghiệm hơn cũng thi đấu ở UMB là Heo Jung-han cũng mới có 2 lần đăng quang World Cup billiards.

Cho Myung-woo hiện sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards ẢNH: UMB

Điều đáng nói là Cho Myung-woo lập nên kỷ lục này khi chỉ mới 28 tuổi - độ tuổi vẫn còn rất trẻ trong môn billiards carom 3 băng. Bộ sưu tập danh hiệu của ngôi sao xứ sở kim chi giờ đây đã trở nên trọn vẹn đến mức đáng mơ ước đối với bất kỳ cơ thủ lão luyện nào: từ World Cup, World Championship đến vô địch châu Á và HCV World Games.

Rất ít cơ thủ sở hữu chức vô địch ở 2 sân chơi danh giá nhất của UMB là World Cup và World Championship. Tay cơ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến cũng có 4 lần lên ngôi tại World Cup billiards, nhưng chưa vô địch World Championship.

Vị vua mới của carom 3 băng thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của UMB tháng 4.2026 (phiên bản chỉ tính điểm ở các chặng đấu World Cup và World Championship), Cho Myung-woo đang thống trị tuyệt đối ở ngôi vị số 1 với 418 điểm. Anh tạo ra một khoảng cách an toàn so với những cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng thế giới như Eddy Merckx (350 điểm), Dick Jaspers (342 điểm), Tasdemir Tayfun và Marco Zanetti (cùng 322 điểm).

Bảng xếp hạng UMB mới nhất. Cho Myung-woo dẫn đầu và tạo ra cách biệt khá lớn với nhóm bám đuổi ẢNH: CMH

Sự thống trị của Cho Myung-woo mang ý nghĩa biểu tượng cho một cuộc chuyển giao thế hệ. Các "lão tướng" như Dick Jaspers, Eddy Merckx, Torbjorn Blomdahl… đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, không còn duy trì được sự ổn định cao như vài năm trước. Lúc này, Cho Myung-woo đã vươn lên thiết lập một "đế chế" mới. Dù vẫn thường được gọi với biệt danh "thần đồng", nhưng có thể cơ thủ Hàn Quốc hiện đã là một "gã khổng lồ" của billiards thế giới với lối chơi toàn diện kỹ thuật xử lý bi thượng thừa.