Billiards: Thần đồng Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục với sê-ri khủng, vô địch World Cup

Thu Bồn
Thu Bồn
13/04/2026 08:25 GMT+7

Thần đồng billiards Hàn Quốc Cho Myung-woo đã thi đấu quá xuất sắc để tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục trước Trần Thanh Lực ở trận chung kết, qua đó đăng quang chức vô địch World Cup Bogota 2026 diễn ra ở Colombia.

Trận chung kết World Cup billiards Bogota 2026 diễn ra sáng 13.4 là màn so tài giữa hai đại diện của carom 3 băng châu Á: Cho Myung-wooTrần Thanh Lực. Trước đó tại vòng bán kết, thần đồng Hàn Quốc đã đánh bại cơ thủ kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun 50-26. Trong khi đó, cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng trước Martin Horn với điểm số 50-33.

"Gió đổi chiều" với sê-ri 17 của Cho Myung-woo

Bước vào trận đấu tranh chức vô địch, Cho Myung-woo chiếm thế thượng phong trong giai đoạn nhập cuộc với sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 3, dẫn 8-4. Tuy nhiên, tay cơ Hàn Quốc bất ngờ "mất nhịp" ghi điểm và tạo cơ hội cho Trần Thanh Lực vươn lên.

Cho Myung-woo quá xuất sắc

Cơ thủ Việt Nam có sê-ri 6 để dẫn ngược 10-6. Trước sự bế tắc của đối thủ, Thanh Lực đã bắt đầu nới rộng khoảng cách và kiểm soát trận đấu. Khi không thể ghi điểm, tay cơ sinh năm 1990 luôn biết cách để lại những hình bi khó khiến Cho Myung-woo phải chật vật. Sau 11 lượt cơ, Thanh Lực dẫn trước 22-10.

Bước ngoặt của trận đấu cũng đến từ lượt cơ thứ 11. Đối mặt với hình bi cực khó do Thanh Lực để lại, Cho Myung-woo đã khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện pha a-băng đầy táo bạo và ghi điểm. Kể từ đó, gió đã đổi chiều hoàn toàn. Sau khi "phá đạn" thành công, cơ thủ Hàn Quốc tiếp đà thăng hoa để ghi sê-ri khủng 17 điểm, vươn lên dẫn ngược 27-22 và đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ.

Trần Thanh Lực lỡ hẹn với chức vô địch World Cup billiards lần thứ hai trong sự nghiệp

Một khi Cho Myung-woo đã tìm lại được cảm giác ghi điểm, khó có ai ngăn cản được thần đồng người Hàn Quốc. Tay cơ sinh năm 1998 dần tiến về đích mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào. Ở lượt cơ thứ 22, ngôi sao billiards xứ sở kim chi lạnh lùng tung sê-ri 7 để dứt điểm trận đấu, giành chiến thắng chung cuộc 50-35 trước Trần Thanh Lực.

Cho Myung-woo đăng quang chức vô địch World Cup billiards Bogota 2026. Trong khi đó, Trần Thanh Lực không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại chính giải đấu trên đất Nam Mỹ này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

