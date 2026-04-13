Billiards: Trần Thanh Lực tung sê-ri lớn đánh bại Martin Horn, xuất sắc vào chung kết World Cup

Rạng sáng 13.4, Trần Thanh Lực chạm trán với Martin Horn (Đức) ở trận đấu bán kết giải World Cup billiards Bogota 2026. Ở màn so tài này, cơ thủ Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng trước VĐV người Đức với điểm số cách biệt 50-33, sau 27 lượt cơ.

Sê-ri 11 tạo bước ngoặt

Trần Thanh Lực cầm bi trắng, nhập cuộc với lượt cơ đề-pa chỉ ghi được 1 điểm. Đến lượt cơ thứ 3, cơ thủ sinh năm 1990 thực hiện đường cơ ghi 5 điểm để vươn lên dẫn 6-1. Ở lượt cơ thứ 5, VĐV Việt Nam tiếp tục có thêm sê-ri 5 điểm và dẫn trước Martin Horn 14-8.

Trong 13 lượt cơ sau đó (từ 7 đến 19), hai cơ thủ thi đấu giằng co quyết liệt và cách biệt cũng đã được san bằng, 23-23. Bước ngoặt lớn của trận đấu đến từ lượt cơ 20, khi Trần Thanh Lực bùng nổ với sê-ri lớn 11 điểm, đồng thời đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao với điểm số 34-23.

Trần Thanh Lực lần thứ hai liên tiếp có mặt ở chung kết World Cup billiards Bogota ẢNH: N.T

Sang hiệp 2, tay cơ kỳ cựu người Đức gần như "mất sức kháng cự", khi không thể tung ra những sê-ri lớn để bám đuổi Trần Thanh Lực. Sê-ri 5 ở lượt cơ thứ 21 là tất cả những gì mà Martin Horn có thể làm được để thu hẹp cách biệt xuống 29-35.

Kể từ đó, Trần Thanh Lực băng băng về đích. Cơ thủ 37 tuổi có thêm sê-ri 5 điểm ở lượt cơ thứ 23, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 50-33 trước Martin Horn.

Ở trận bán kết còn lại, thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo cũng thắng cách biệt cơ thủ kỳ cựu Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun với điểm số 50-26, sau 20 lượt cơ.

Cho Myung-woo là đối thủ ở Trần Thanh Lực ở chung kết World Cup billiards Bogota 2026 ẢNH: UMB

Như vậy, Trần Thanh Lực sẽ chạm trán với Cho Myung-woo ở trận chung kết World Cup billiards Bogota 2026, diễn ra sáng 13.4. Cơ thủ Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch mà anh đã giành được tại chính nơi này vào đầu năm 2025.







