Lịch thi đấu billiards mới nhất: Trần Thanh Lực đụng cao thủ người Đức tại bán kết

Tại loạt trận ở vòng 16 và tứ kết World Cup billiards Bogota 2026, Trần Thanh Lực đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh như Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dick Jaspers (Hà Lan). Đáng chú ý ở màn so tài với cựu số 1 thế giới Jaspers tại tứ kết, cơ thủ Việt Nam đã có cuộc ngược dòng nghẹt thở trong giai đoạn cuối trận để giành chiến thắng kịch tính 50-48, qua đó lấy vé vào chơi trận bán kết.

Trần Thanh Lực chạm trán Martin Horn

Hiện tại, Trần Thanh Lực là niềm hy vọng duy nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam tại giải đấu trên đất Nam Mỹ. Cơ thủ sinh năm 1990 đang có cơ hội tiến vào trận chung kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch mà anh từng giành được tại chính Bogota - Colombia vào đầu năm 2025.

Đối thủ của Thanh Lực tại bán kết là Martin Horn (Đức). Trận đấu này diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 13.4 (theo giờ Việt Nam).

Trần Thanh Lực thể hiện bản lĩnh khi đánh bại cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (phải) ở tứ kết World Cup billiards Bogota 2026 ẢNH: UMB

Martin Horn sẽ là thử thách tiếp theo cho đại diện của Việt Nam. Tay cơ người Đức có lối đánh khoa học. Trong hành trình tiến đến trận bán kết, Horn đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Cơ thủ sinh năm 1971 thắng sít sao 40-39 trước Frederic Caudron tại vòng bảng. Đến vòng 16, Horn tiếp tục thể hiện sự ổn định khi một lần nữa đánh bại thiên tài Caudron trong trận tái đấu với điểm số 50-40. Tại tứ kết, tay cơ 55 tuổi thắng Sameh Sidhom với điểm số 50-40.

Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo là tay cơ kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun. Cuộc chạm trán này diễn ra lúc 23 giờ ngày 12.4 (theo giờ Việt Nam).

Martin Horn là cơ thủ quen mặt với khán giả Việt Nam, khi thường xuyên đụng độ Trần Quyết Chiến ở các giải đấu thế giới ẢNH: UMB

Trước đó ở vòng tứ kết diễn ra rạng sáng 12.4, Cho Myung-woo đã đánh bại Chiêm Hồng Thái, trong khi Tasdemir Tayfun thắng tay cơ đồng hương Berkay Karakurt.

Các trận đấu của World Cup billiards Bogota 2026 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule)



