Billiards: Trần Thanh Lực thắng nghẹt thở cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup

Màn so tài giữa Trần Thanh Lực và Dick Jaspers (Hà Lan) thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup billiards Bogota 2026 diễn ra vào sáng 12.4. Ở trận đấu này, hai cơ thủ đã tạo ra thế trận vô cùng kịch tính, tranh chấp quyết liệt đến phút cuối. Trong những điểm số quyết định, bản lĩnh của Thanh Lực cộng thêm một chút may mắn đã giúp cơ thủ Việt Nam giành tấm vé vào chơi trận bán kết.

Trần Thanh Lực nắm lợi thế sau hiệp 1

Nửa đầu trận đấu chứng kiến màn so kè giữa Thanh Lực và Dick Jaspers. Đáng chú ý ở lượt cơ thứ 10, khi đang bị dẫn 16-6, cơ thủ người Hà Lan đã bứt tốc bằng sê-ri 10 để san bằng cách biệt. Kể từ đó, cựu số 1 thế giới qua mặt và nắm lợi thế dẫn điểm trước Thanh Lực. Đến lượt cơ thứ 14, Thanh Lực đáp trả bằng sê-ri 8 điểm để vươn lên dẫn ngược 26-25, đồng thời đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Kể từ sau giờ nghỉ cho đến lượt cơ thứ 21, thế trận nằm trong tầm kiểm soát của tay cơ Việt Nam. Nhưng đến lượt cơ thứ 22, Dick Jaspers một lần nữa tăng tốc bằng sê-ri 7, dẫn trước Thanh Lực 40-36. Càng đáng lo ngại hơn khi vào lúc này, Thanh Lực đang đối mặt với thế trận bế tắc, đồng thời gặp khó trước lối đánh thủ bi quá "già rơ" của tay cơ Hà Lan.

Trần Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới Dick Jaspers để vào bán kết World Cup billiards Bogota 2026 ẢNH: N.T

May mắn đứng về phía cơ thủ Việt Nam

Jaspers dần tiến về đích, dẫn 46-37 sau 27 lượt cơ. Sau đó, cựu số 1 thế giới cũng bị chững lại. Tận dụng cơ hội, Thanh Lực có sê-ri 6 ở lượt cơ thứ 30, để rút ngắn cách biệt xuống 44-46 và đưa trận đấu vào giai đoạn cuối vô cùng kịch tính.

Ở lượt cơ 32, Thanh Lực đã lên 46 điểm và đứng trước một hình bi "sườn" nhưng xử lý bị đá. Ngay sau đó, Jaspers (đã có 48 điểm) bước vào bàn đấu và cũng bị đá ngay trước khi bi chủ ghi điểm.

Thanh Lực lúc này đã ghi 4 điểm để "chốt hạ" trận đấu với chiến thắng nghẹt thở 50-48, sau 33 lượt cơ. Qua đó, Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết World Cup billiards Bogota 2026. Tại vòng đấu dành cho 4 cơ thủ mạnh nhất, Thanh Lực chạm trán với Martin Horn.

Trước đó ở vòng 16, Thanh Lực đã đánh bại Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) với điểm số 50-32, sau 24 lượt cơ. Chiêm Hồng Thái thắng cách biệt Jeremy Bury (Pháp) 50-24 ở vòng 16, nhưng sau đó để thua thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo với điểm số 30-50 tại tứ kết.