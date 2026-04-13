Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến bất ngờ vắng mặt trong tốp 10

Tại World Cup billiards Bogota 2026 vừa khép lại tại Colombia, Trần Quyết Chiến dừng chân sớm từ vòng 32 cơ thủ. Cơ thủ số 1 Việt Nam có thành tích 2 thắng, 1 thua nhưng chỉ xếp hạng ba tại bảng F vì kém hơn về chỉ số phụ (hiệu suất ghi điểm tổng), nên bị loại đầy đáng tiếc.

Trần Quyết Chiến bị trừ 70 điểm

Việc chia tay sớm với World Cup billiards Bogota 2026 khiến Trần Quyết Chiến tụt đến 5 bậc trên bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính điểm các chặng đấu World Cup và giải World Championship). Cụ thể, trước chặng đấu ở Colombia, tay cơ gốc Hà Tĩnh xếp hạng 6 với 288 điểm. Nhưng vào lúc này, anh đứng ở vị trí thứ 11 với 218 điểm.

Theo cách tính của UMB, tại chặng đấu World Cup billiards Bogota 2026, các cơ thủ phải bảo vệ điểm số đã đạt được tại World Cup billiards Veghel diễn ra vào tháng 10.2024. Theo đó, Trần Quyết Chiến đã vô địch World Cup billiards Veghel 2024 và được thưởng 80 điểm. Tuy nhiên, việc phải dừng chân từ vòng 32 của World Cup billiards Bogota 2026 khiến anh chỉ có 10 điểm thưởng. Do đó, Trần Quyết Chiến bị trừ đến 70 điểm.

Sau World Cup billiards Bogota 2026, Trần Quyết Chiến không có tên trong tốp 10 thế giới ẢNH: SOOP

Trần Thanh Lực tăng 2 bậc

Ở giải đấu trên đất Nam Mỹ, Trần Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất khi vào đến trận chung kết. Đáng tiếc, Thanh Lực đã không thể khuất phục được thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo trong cuộc cạnh tranh cho chức vô địch.

Với thành tích á quân World Cup billiards Bogota 2026, Trần Thanh Lực hiện sở hữu 243 điểm và có sự cải thiện về mặt vị trí trên bảng xếp hạng UMB: từ hạng 11 lên hạng 9.

Hai cơ thủ Việt Nam khác cũng tăng hạng là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Phương Vinh từ hạng 18 lên 17, còn Hồng Thái từ hạng 20 lên 18.

Tốp 20 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng UMB mới nhất, được cập nhật sau World Cup billiards Bogota 2026 ẢNH: CMH

Cho Myung-woo với chức vô địch World Cup billiards Bogota 2026 hiện thống trị trên đỉnh bảng xếp hạng UMB với 418 điểm. Các vị trí còn lại trong tốp 5 cái tên dẫn đầu lần lượt: Eddy Merckx (Bỉ, 350 điểm), Dick Jaspers (Hà Lan, 342 điểm), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, 322 điểm), Marco Zanetti (Ý, 322 điểm).