Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến bất ngờ vắng mặt trong tốp 10

Thu Bồn
13/04/2026 13:35 GMT+7

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến không còn hiện diện trong tốp 10.

Tại World Cup billiards Bogota 2026 vừa khép lại tại Colombia, Trần Quyết Chiến dừng chân sớm từ vòng 32 cơ thủ. Cơ thủ số 1 Việt Nam có thành tích 2 thắng, 1 thua nhưng chỉ xếp hạng ba tại bảng F vì kém hơn về chỉ số phụ (hiệu suất ghi điểm tổng), nên bị loại đầy đáng tiếc.

Trần Quyết Chiến bị trừ 70 điểm

Việc chia tay sớm với World Cup billiards Bogota 2026 khiến Trần Quyết Chiến tụt đến 5 bậc trên bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính điểm các chặng đấu World Cup và giải World Championship). Cụ thể, trước chặng đấu ở Colombia, tay cơ gốc Hà Tĩnh xếp hạng 6 với 288 điểm. Nhưng vào lúc này, anh đứng ở vị trí thứ 11 với 218 điểm.

Theo cách tính của UMB, tại chặng đấu World Cup billiards Bogota 2026, các cơ thủ phải bảo vệ điểm số đã đạt được tại World Cup billiards Veghel diễn ra vào tháng 10.2024. Theo đó, Trần Quyết Chiến đã vô địch World Cup billiards Veghel 2024 và được thưởng 80 điểm. Tuy nhiên, việc phải dừng chân từ vòng 32 của World Cup billiards Bogota 2026 khiến anh chỉ có 10 điểm thưởng. Do đó, Trần Quyết Chiến bị trừ đến 70 điểm.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến bất ngờ vắng mặt trong tốp 10- Ảnh 1.

Sau World Cup billiards Bogota 2026, Trần Quyết Chiến không có tên trong tốp 10 thế giới

ẢNH: SOOP

Trần Thanh Lực tăng 2 bậc

Ở giải đấu trên đất Nam Mỹ, Trần Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất khi vào đến trận chung kết. Đáng tiếc, Thanh Lực đã không thể khuất phục được thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo trong cuộc cạnh tranh cho chức vô địch.

Với thành tích á quân World Cup billiards Bogota 2026, Trần Thanh Lực hiện sở hữu 243 điểm và có sự cải thiện về mặt vị trí trên bảng xếp hạng UMB: từ hạng 11 lên hạng 9.

Hai cơ thủ Việt Nam khác cũng tăng hạng là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Phương Vinh từ hạng 18 lên 17, còn Hồng Thái từ hạng 20 lên 18.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến bất ngờ vắng mặt trong tốp 10- Ảnh 2.

Tốp 20 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng UMB mới nhất, được cập nhật sau World Cup billiards Bogota 2026

ẢNH: CMH

Cho Myung-woo với chức vô địch World Cup billiards Bogota 2026 hiện thống trị trên đỉnh bảng xếp hạng UMB với 418 điểm. Các vị trí còn lại trong tốp 5 cái tên dẫn đầu lần lượt: Eddy Merckx (Bỉ, 350 điểm), Dick Jaspers (Hà Lan, 342 điểm), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, 322 điểm), Marco Zanetti (Ý, 322 điểm).

Tin liên quan

Billiards: Thần đồng Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục với sê-ri khủng, vô địch World Cup

Thần đồng billiards Hàn Quốc Cho Myung-woo đã thi đấu quá xuất sắc để tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục trước Trần Thanh Lực ở trận chung kết, qua đó đăng quang chức vô địch World Cup Bogota 2026 diễn ra ở Colombia.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến Billiards Bảng xếp hạng TRẦN THANH LỰC cho myung-woo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận