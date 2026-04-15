Trần Quyết Chiến chinh phục World Cup billiards TP.HCM 2026: Hạt giống số 1

World Cup billiards TP.HCM diễn ra từ ngày 18 đến 24.5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Đây là chặng đấu World Cup billiards thứ hai trong năm 2026. Trên sân nhà, đông đảo cơ thủ Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài, trong đó không thể thiếu những cái tên hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái...

Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng chung kết

Theo quy định của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), việc phân chia nhóm hạt giống tại World Cup TP.HCM 2026 căn cứ vào bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính điểm ở World Cup và World Championship) cập nhật vào tháng 12.2025. Tốp 14 cơ thủ đứng đầu của bảng xếp hạng kể trên được đặc cách vào thẳng vòng chung kết (vòng 32).

Hai cơ thủ Việt Nam là Trần Quyết Chiến (hạng 6 vào tháng 12.2025) và Trần Thanh Lực (hạng 11 vào tháng 12.2025) được ấn định ra sân từ vòng 32. Trong đó, Quyết Chiến nằm trong tốp 8 nên thuộc nhóm hạt giống số 1 của giải đấu. Vị trí này giúp cơ thủ số 1 Việt Nam tránh được các đối thủ sừng sỏ cùng nhóm hạt giống ngay từ vòng bảng đầu tiên của vòng chung kết.

Trần Quyết Chiến giành chức vô địch World Cup billiards đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2018 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chặng World Cup billiards tổ chức tại TP.HCM lưu giữ kỷ niệm đẹp với Trần Quyết Chiến. Tay cơ gốc Hà Tĩnh từng đăng quang World Cup billiards TP.HCM vào năm 2018. Đây cũng là chức vô địch World Cup billiards đầu tiên của Quyết Chiến, mở ra giai đoạn mới thành công trong sự nghiệp của cơ thủ này.

Những cơ thủ còn lại thuộc nhóm hạt giống số 1 tại World Cup billiards TP.HCM 2026 là Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Dick Jaspers (Hà Lan), Eddy Merckx (Bỉ), Marco Zanetti (Ý), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Sameh Sidhom (Ai Cập) và Frederic Caudron (Bỉ).

Trước đó, hai vòng tuyển chọn đã được tổ chức tại TP.HCM để tìm ra 16 cơ thủ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ nhất World Cup billards TP.HCM 2026 gồm: Mai Tân Huyên, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Cao Trí, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Ngọc Trị, Nguyễn Viết Thụ, Hồ Quan Thái, Tống Văn Đào, Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng, Võ Quốc Thắng.