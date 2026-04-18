Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất: 'Nghẹt thở' cạnh tranh tốp 4

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
18/04/2026 06:32 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) đang tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng nhằm chọn 4 đội xuất sắc nhất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Đua tranh quyết liệt giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Tính đến hôm nay (18.4) đã xác định được 2 đội nữ chắc chắn trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 và có suất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng VươngCLB Hà Nội Tasco Auto (6 thắng, 0 thua) và CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (5 thắng, 1 thua).

CLB VTV Bình Điền Long An quyết đấu CLB Binh chủng Thông tin hôm nay nhằm chốt hạ tốp 4 cùng tấm vé tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Với việc để thua trắng 0-3 trước Binh chủng Thông tin ở lượt trận vừa qua, CLB LP Bank Ninh Bình (2 thắng, 4 thua) hết cơ hội vào tốp 4. Vì thế đội bóng này cũng không có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

3 đội đang có cùng 3 trận thắng, 3 trận thua là Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa sẽ cạnh tranh 2 vị trí còn lại trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Đội thắng trong cuộc chạm trán lúc 12 giờ hôm nay giữa VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin sẽ chính thức có mặt trong tốp 4. Trong khi đó đội Thanh Hóa sẽ phải vượt khó khi chạm trán Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào ngày mai trong lượt đấu cuối.

Đội nam Thể Công Tân Cảng cạnh tranh quyết liệt tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Ở hạng mục của nam cũng xác định được 2 đội trong tốp 4 là CLB Biên Phòng (6 thắng, 0 thua, 16 điểm), Công an TP.HCM (4 thắng, 2 thua, 13 điểm). 3 đội gồm LP Bank Ninh Bình (11 điểm), Thể Công Tân Cảng (10 điểm) và Hà Nội (10 điểm) sẽ cạnh tranh 2 tấm vé còn lại. Thể Công Tân Cảng sẽ chạm trán với Sanest Khánh Hòa lúc 12 giờ 30 hôm nay còn LP Bank Ninh Bình đối đầu Biên Phòng lúc 19 giờ 30.

Bảng xếp hạng nữ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Hà Nội Tasco Auto60161844.5005043911.289
2HCĐG Lào Cai51131572.1434954311.148
3Binh chủng Thông tin33111391.4444684381.068
4VTV Bình Điền Long An33111391.4444864621.052
5Thanh Hóa33810120.8334424770.927
6LP Bank Ninh Bình2478130.6154694571.026
7Ngân hàng Công thương2466120.5003794040.938
8Hưng Yên0601180.0562914740.614

Bảng xếp hạng nam vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Biên Phòng 60161853.6005374571.175
2Công an TP.HCM42131562.5005024291.170
3LP Bank Ninh Bình421113101.3005175091.016
4Thể Công Tân Cảng331013121.0835355331.004
5Hà Nội331011111.0005005200.962
6TP.HCM2467130.5384544900.927
7Đà Nẵng1537150.4675135450.941
8Sanest Khánh Hòa1533150.2003754500.833


