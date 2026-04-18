Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất: 'Nghẹt thở' cạnh tranh tốp 4

Đua tranh quyết liệt giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026
Tính đến hôm nay (18.4) đã xác định được 2 đội nữ chắc chắn trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 và có suất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương là CLB Hà Nội Tasco Auto (6 thắng, 0 thua) và CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (5 thắng, 1 thua).
Với việc để thua trắng 0-3 trước Binh chủng Thông tin ở lượt trận vừa qua, CLB LP Bank Ninh Bình (2 thắng, 4 thua) hết cơ hội vào tốp 4. Vì thế đội bóng này cũng không có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương.
3 đội đang có cùng 3 trận thắng, 3 trận thua là Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa sẽ cạnh tranh 2 vị trí còn lại trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Đội thắng trong cuộc chạm trán lúc 12 giờ hôm nay giữa VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin sẽ chính thức có mặt trong tốp 4. Trong khi đó đội Thanh Hóa sẽ phải vượt khó khi chạm trán Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào ngày mai trong lượt đấu cuối.
Ở hạng mục của nam cũng xác định được 2 đội trong tốp 4 là CLB Biên Phòng (6 thắng, 0 thua, 16 điểm), Công an TP.HCM (4 thắng, 2 thua, 13 điểm). 3 đội gồm LP Bank Ninh Bình (11 điểm), Thể Công Tân Cảng (10 điểm) và Hà Nội (10 điểm) sẽ cạnh tranh 2 tấm vé còn lại. Thể Công Tân Cảng sẽ chạm trán với Sanest Khánh Hòa lúc 12 giờ 30 hôm nay còn LP Bank Ninh Bình đối đầu Biên Phòng lúc 19 giờ 30.
Bảng xếp hạng nữ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:
|Trận đấu
|Điểm
|Set
|Điểm
|Hạng
|Đội
|T
|B
|T
|B
|Tỉ lệ
|T
|B
|Tỉ lệ
|1
|Hà Nội Tasco Auto
|6
|0
|16
|18
|4
|4.500
|504
|391
|1.289
|2
|HCĐG Lào Cai
|5
|1
|13
|15
|7
|2.143
|495
|431
|1.148
|3
|Binh chủng Thông tin
|3
|3
|11
|13
|9
|1.444
|468
|438
|1.068
|4
|VTV Bình Điền Long An
|3
|3
|11
|13
|9
|1.444
|486
|462
|1.052
|5
|Thanh Hóa
|3
|3
|8
|10
|12
|0.833
|442
|477
|0.927
|6
|LP Bank Ninh Bình
|2
|4
|7
|8
|13
|0.615
|469
|457
|1.026
|7
|Ngân hàng Công thương
|2
|4
|6
|6
|12
|0.500
|379
|404
|0.938
|8
|Hưng Yên
|0
|6
|0
|1
|18
|0.056
|291
|474
|0.614
Bảng xếp hạng nam vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:
|Trận đấu
|Điểm
|Set
|Điểm
|Hạng
|Đội
|T
|B
|T
|B
|Tỉ lệ
|T
|B
|Tỉ lệ
|1
|Biên Phòng
|6
|0
|16
|18
|5
|3.600
|537
|457
|1.175
|2
|Công an TP.HCM
|4
|2
|13
|15
|6
|2.500
|502
|429
|1.170
|3
|LP Bank Ninh Bình
|4
|2
|11
|13
|10
|1.300
|517
|509
|1.016
|4
|Thể Công Tân Cảng
|3
|3
|10
|13
|12
|1.083
|535
|533
|1.004
|5
|Hà Nội
|3
|3
|10
|11
|11
|1.000
|500
|520
|0.962
|6
|TP.HCM
|2
|4
|6
|7
|13
|0.538
|454
|490
|0.927
|7
|Đà Nẵng
|1
|5
|3
|7
|15
|0.467
|513
|545
|0.941
|8
|Sanest Khánh Hòa
|1
|5
|3
|3
|15
|0.200
|375
|450
|0.833
