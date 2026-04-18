Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất: 'Nghẹt thở' cạnh tranh tốp 4

Đua tranh quyết liệt giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Tính đến hôm nay (18.4) đã xác định được 2 đội nữ chắc chắn trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 và có suất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương là CLB Hà Nội Tasco Auto (6 thắng, 0 thua) và CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (5 thắng, 1 thua).

CLB VTV Bình Điền Long An quyết đấu CLB Binh chủng Thông tin hôm nay nhằm chốt hạ tốp 4 cùng tấm vé tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương ẢNH: VFV

Với việc để thua trắng 0-3 trước Binh chủng Thông tin ở lượt trận vừa qua, CLB LP Bank Ninh Bình (2 thắng, 4 thua) hết cơ hội vào tốp 4. Vì thế đội bóng này cũng không có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

3 đội đang có cùng 3 trận thắng, 3 trận thua là Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa sẽ cạnh tranh 2 vị trí còn lại trong tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Đội thắng trong cuộc chạm trán lúc 12 giờ hôm nay giữa VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin sẽ chính thức có mặt trong tốp 4. Trong khi đó đội Thanh Hóa sẽ phải vượt khó khi chạm trán Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào ngày mai trong lượt đấu cuối.

Đội nam Thể Công Tân Cảng cạnh tranh quyết liệt tốp 4 vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: VFV

Ở hạng mục của nam cũng xác định được 2 đội trong tốp 4 là CLB Biên Phòng (6 thắng, 0 thua, 16 điểm), Công an TP.HCM (4 thắng, 2 thua, 13 điểm). 3 đội gồm LP Bank Ninh Bình (11 điểm), Thể Công Tân Cảng (10 điểm) và Hà Nội (10 điểm) sẽ cạnh tranh 2 tấm vé còn lại. Thể Công Tân Cảng sẽ chạm trán với Sanest Khánh Hòa lúc 12 giờ 30 hôm nay còn LP Bank Ninh Bình đối đầu Biên Phòng lúc 19 giờ 30.

Bảng xếp hạng nữ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B Tỉ lệ T B Tỉ lệ 1 Hà Nội Tasco Auto 6 0 16 18 4 4.500 504 391 1.289 2 HCĐG Lào Cai 5 1 13 15 7 2.143 495 431 1.148 3 Binh chủng Thông tin 3 3 11 13 9 1.444 468 438 1.068 4 VTV Bình Điền Long An 3 3 11 13 9 1.444 486 462 1.052 5 Thanh Hóa 3 3 8 10 12 0.833 442 477 0.927 6 LP Bank Ninh Bình 2 4 7 8 13 0.615 469 457 1.026 7 Ngân hàng Công thương 2 4 6 6 12 0.500 379 404 0.938 8 Hưng Yên 0 6 0 1 18 0.056 291 474 0.614

Bảng xếp hạng nam vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B Tỉ lệ T B Tỉ lệ 1 Biên Phòng 6 0 16 18 5 3.600 537 457 1.175 2 Công an TP.HCM 4 2 13 15 6 2.500 502 429 1.170 3 LP Bank Ninh Bình 4 2 11 13 10 1.300 517 509 1.016 4 Thể Công Tân Cảng 3 3 10 13 12 1.083 535 533 1.004 5 Hà Nội 3 3 10 11 11 1.000 500 520 0.962 6 TP.HCM 2 4 6 7 13 0.538 454 490 0.927 7 Đà Nẵng 1 5 3 7 15 0.467 513 545 0.941 8 Sanest Khánh Hòa 1 5 3 3 15 0.200 375 450 0.833



