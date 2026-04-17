Xác định những đội đầu tiên giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Hấp dẫn Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26.4 tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Giải đấu có tuổi đời 20 năm tổ chức này xác định các đội tham dự dựa trên thành tích thi đấu của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Theo đó 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc nhất của vòng 1 sẽ giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

CLB Hà Nội Tasco Auto độc chiếm ngôi đầu vô địch quốc gia, giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HNT

Đáng chú ý, Cúp bóng chuyền Hùng Vương cho phép các đội sử dụng ngoại binh thoải mái chứ không ràng buộc mỗi đội tối đa 1 ngoại binh trên sân. Ngoài ra các đội cũng được tăng cường nội binh từ các CLB khác. Chính vì thế Cúp bóng chuyền Hùng Vương hứa hẹn rất hấp dẫn về mặt chuyên môn.

Tính đến hôm nay đã xác định được 4 đội giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương là đội Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai (nữ) và Biên Phòng, Công an TPHCM (nam). Đội tân binh Hà Nội Tasco Auto có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An. Với 6 trận toàn thắng (16 điểm), đội Hà Nội Tasco Auto độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, bỏ xa đối thủ xếp hạng nhì là Hóa chất Đức Giang Lào Cai 6 điểm. Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai với sự bùng nổ kịp lúc, có trong tay 4 trận thắng, 1 trận thua (10 điểm), còn đến 2 lượt trận chưa đấu nhưng Trần Thị Bích Thủy cùng các đồng đội đã an tâm với tấm vé dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Đội nam Biên Phòng cũng toàn thắng ở giải nam, giành quyền dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: VFV

Cuộc cạnh tranh 2 tấm vé còn lại tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương ở giải nữ diễn ra giữa đội VTV Bình Điền Long An (3 thắng, 3 thua), Thanh Hóa (3 thắng, 3 thua), Binh chủng Thông tin (2 thắng, 3 thua), LP Bank Ninh Bình (2 thắng, 3 thua), Ngân hàng Công thương (2 thắng, 3 thua).

Ở hạng mục của nam, đội đương kim vô địch Biên Phòng giữ vững phong độ khi toàn thắng 6 trận (16 điểm), độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đội Công an TP.HCM với 4 thắng, 1 thua xếp hạng nhì. Các đội Thể Công Tân Cảng (3 thắng, 3 thua), LP Bank Ninh Bình (3 thắng, 2 thua), Hà Nội (2 thắng, 3 thua) sẽ cạnh tranh 2 tấm vé còn lại tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Hôm nay, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra các cặp đấu sau: LP Ninh Bình - Binh chủng Thông tin (12 giờ, nữ), Ngân hàng Công thương - Hóa chất Đức Giang Lào Cai (17 giờ, nữ); Công an TP.HCM - LP Bank Ninh Bình (14 giờ 30, nam), Đà Nẵng - Hà Nội (19 giờ 30, nam). Các trận đấu được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.







