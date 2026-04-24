Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
24/04/2026 21:35 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026.

Vì sao CLB VTV Bình Điền Long An thất thủ?

Tối 24.4 tại Việt Trì (Phú Thọ), CLB VTV Bình Điền Long An có sự góp mặt của ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy vẫn thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026.

Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương- Ảnh 1.

CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

ẢNH: BĐLA

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An thi đấu chật vật ở ván 1 nhưng vẫn có được chiến thắng sít sao 27/25 trước đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tuy nhiên Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng 3 ván liên tiếp với điểm số lần lượt là 25/22, 25/20, 25/23. Nhờ đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An.

Đây là trận đấu mà Trần Thị Thanh Thúy chưa có được phong độ cao nhất. Cô cũng bị đối thủ "dí" bước một khá nhiều dẫn đến không có trạng thái tấn công tốt. Ngoài ra 2 ngoại binh đến từ Cuba của đội VTV Bình Điền Long An là Garcia Anglada, Martinez Ortiz thi đấu không tốt. Garcia Anglada có dấu hiệu bị chấn thương còn Martinez Ortiz mắc nhiều lỗi. Chính vì thế ở ván 4, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa buộc để cả 2 ngoại binh này ở ngoài và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến đội đương kim vô địch bóng chuyền Việt Nam thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương- Ảnh 2.

Trần Thị Bích Thủy (phải) cùng CLB Hóa chất Đức Giang giành quyền vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho thấy phong độ ấn tượng. Bộ đôi tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài trở về là Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến khẳng định được tài năng. 2 ngoại binh đến từ Thái Lan là Tichaya Boonlert, Darin duy trì sự ổn định, góp phần giúp đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai cầm nhịp thế trận và ngược dòng thành công.

Như vậy đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán với đội Hà Nội Tasco Auto ở chung kết nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra lúc 21 giờ ngày mai (25.4) còn đội VTV Bình Điền Long An tranh hạng ba với Binh chủng Thông tin.

Tin liên quan

Link xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Link xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận