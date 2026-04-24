Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Vì sao CLB VTV Bình Điền Long An thất thủ?

Tối 24.4 tại Việt Trì (Phú Thọ), CLB VTV Bình Điền Long An có sự góp mặt của ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy vẫn thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026.

CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: BĐLA

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An thi đấu chật vật ở ván 1 nhưng vẫn có được chiến thắng sít sao 27/25 trước đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tuy nhiên Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng 3 ván liên tiếp với điểm số lần lượt là 25/22, 25/20, 25/23. Nhờ đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An.

Đây là trận đấu mà Trần Thị Thanh Thúy chưa có được phong độ cao nhất. Cô cũng bị đối thủ "dí" bước một khá nhiều dẫn đến không có trạng thái tấn công tốt. Ngoài ra 2 ngoại binh đến từ Cuba của đội VTV Bình Điền Long An là Garcia Anglada, Martinez Ortiz thi đấu không tốt. Garcia Anglada có dấu hiệu bị chấn thương còn Martinez Ortiz mắc nhiều lỗi. Chính vì thế ở ván 4, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa buộc để cả 2 ngoại binh này ở ngoài và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến đội đương kim vô địch bóng chuyền Việt Nam thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Trần Thị Bích Thủy (phải) cùng CLB Hóa chất Đức Giang giành quyền vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho thấy phong độ ấn tượng. Bộ đôi tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài trở về là Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến khẳng định được tài năng. 2 ngoại binh đến từ Thái Lan là Tichaya Boonlert, Darin duy trì sự ổn định, góp phần giúp đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai cầm nhịp thế trận và ngược dòng thành công.

Như vậy đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán với đội Hà Nội Tasco Auto ở chung kết nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra lúc 21 giờ ngày mai (25.4) còn đội VTV Bình Điền Long An tranh hạng ba với Binh chủng Thông tin.