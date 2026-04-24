Link xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Quỳnh Anh
24/04/2026 05:59 GMT+7

Hôm nay tại Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra 2 trận bán kết rất đáng xem giữa CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai với VTV Bình Điền Long An (nữ), Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng (nam).

Nảy lửa bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Lúc 19 giờ diễn ra trận bán kết 2 của nữ tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 là cuộc chạm trán giữa CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai với VTV Bình Điền Long An (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=Xhu9l8vxT64).

Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai xếp hạng nhì còn đội VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba. Trong đó đội bóng của Trần Thị Thanh Thúy để thua 2-3 trước CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tuy nhiên đó là trận đấu mà ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam không góp mặt do bận thi đấu tại Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An vượt khó ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 khi chạm trán với CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Cuộc tái đấu của CLB Hóa chất Đức Giang với CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hứa hẹn nảy lửa. Bên cạnh có sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An còn có thể sử dụng cùng lúc 2 ngoại binh người Cuba là Garcia Anglada và Martinez Ortiz. CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng rất đáng gờm khi có phụ công Trần Thị Bích Thủy đang có phong độ cao cùng 2 ngoại binh đến từ Thái Lan là Tichaya Boonlert và Darin Pinsuwan. Đội thắng trong cặp bán kết này sẽ chạm trán với CLB Hà Nội Tasco Au ở chung kết bởi đội bóng thủ đô đã vượt qua CLB Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-0 ở bán kết trước đó.

Đội nam Công an TP.HCM quyết tâm vượt qua Thể Công Tân Cảng ở bán kết nam Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay

Lúc 21 giờ diễn ra trận bán kết 2 của nam tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, là cuộc chạm trán giữa đội Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=8LzG72iEhyo).

Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa qua, đội Công an TP.HCM xếp hạng nhì còn đội Thể Công Tân Cảng xếp hạng ba. Trong đó đội bóng đến từ TP.HCM vượt qua Thể Công Tân Cảng với tỷ số cách biệt 3-0. Tái đấu lần này, đội Công an TP.HCM có bộ đôi ngoại binh Martin Licek (Serbia), Ali Haghparast (Iran). Thể Công Tân Cảng cũng sở hữu 2 ngoại binh là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Xue Zhihong (Trung Quốc). Tuy nhiên đội Công an TP.HCM có dàn nội binh được đánh giá mạnh đồng đều hơn, với các tuyển thủ như Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy... Đội giành chiến thắng trong cặp bán kết này sẽ chạm trán đương kim vô địch Biên Phòng ở chung kết bởi ở bán kết trước đó đội bóng này đánh bại CLB Hà Nội với tỷ số 3-0.


