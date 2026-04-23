Xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay ở đâu, kênh nào?

Quỳnh Anh
23/04/2026 06:29 GMT+7

Hôm nay tại Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 chính thức khởi tranh với 2 cặp đấu bán kết đầu tiên hứa hẹn hấp dẫn.

Hấp dẫn bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Lúc 19 giờ 30 là trận bán kết 1 nội dung nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 với cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB Binh chủng Thông tin. Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 vừa qua tại Hà Nội, CLB Hà Nội Tasco Auto dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 trận toàn thắng. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò ghi điểm với lối chơi tấn công hiệu quả, phát huy tốt khả năng của từng vị trí, đặc biệt ở mũi tấn công của Vi Thị Như Quỳnh và ngoại binh người Đức Ivana Vanjak. Ngoài ra đội bóng chuyền nữ thủ đô còn có libero Nguyễn Khánh Đang phòng thủ cực kỳ xuất sắc.

CLB Hà Nội Tasco Auto tham vọng cao ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, quyết tâm đánh bại đội Binh chủng Thông tin ở bán kết

Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto thiệt thòi hơn so với CLB Binh chủng Thông tin khi chỉ chơi với 1 ngoại binh. Tuy nhiên đội bóng này đã gia cố đội hình khi bổ sung 3 gương mặt là chủ công Nguyễn Thị Uyên, phụ công Nguyễn Phương Quỳnh và chuyền hai Đinh Thị Vân. Vì thế CLB Hà Nội Tasco Auto vẫn được đánh giá rất cao. Trong khi đó đội Binh chủng Thông tin thi đấu chưa như mong đợi khi xếp hạng 4 ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tuy nhiên ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương, sức mạnh của đội bóng này tăng lên đáng kể khi được sử dụng cùng lúc 2 ngoại binh trên sân là Sun Jie, Che Wenhan. Bộ đôi ngoại binh Trung Quốc hứa hẹn tỏa sáng giúp đội Binh chủng Thông tin đòi lại món nợ để thua 2-3 trước Hà Nội Tasco Auto ở vòng 1 giải quốc gia.

CLB Binh chủng Thông tin (phải) muốn đòi lại món nợ để thua Hà Nội Tasco Auto ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Lúc 21 giờ 30 diễn ra trận bán kết 1 hạng mục nam Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 với cuộc chạm trán giữa CLB Biên Phòng với CLB Hà Nội. Đương kim vô địch Biên Phòng giữ vững được phong độ cao khi toàn thắng 7 trận ở vòng 1 giải vô địch quốc gia. Trong khi đó CLB Hà Nội có những trận đấu bùng nổ, bất ngờ đoạt hạng 4 cùng tấm vé dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương năm nay.

CLB Biên Phòng được đánh giá cao hơn đội Hà Nội ở trận bán kết 1 Cúp bóng chuyền Hùng Vương hôm nay

Về lực lượng, CLB Biên Phòng được đánh giá vượt trội so với CLB Hà Nội khi sở hữu dàn tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy... cùng ngoại binh người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi. Trong khi đó đội Hà Nội không có gương mặt ngôi sao cùng ngoại binh đến từ Campuchia Kuon Mom. Sức mạnh của đội bóng thủ đô đến từ sự kiên trì trong tấn công lẫn phòng thủ, đặc biệt tinh thần thi đấu "máu lửa" quyết tâm cao.

Hai trận bán kết đầu tiên của Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports, các nền tảng của VTVcab và Fanpage Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV).


Tin liên quan

Chính thức chốt danh sách các đội dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Thiếu 'bom tấn'

Chính thức chốt danh sách các đội dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Thiếu 'bom tấn'

Không có 'bom tấn' ngoại binh ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 như đồn đoán.

Chốt danh sách cầu thủ dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Chờ bom tấn ngoại binh

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hấp dẫn với ngoại binh chất lượng

Khám phá thêm chủ đề

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 Xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay ở đâu trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay CLB Hà Nội Tasco Auto
