Chốt danh sách cầu thủ dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Chờ bom tấn ngoại binh

Hồi hộp chờ bom tấn ngoại binh ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Một ngày trước khai mạc Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 sẽ diễn ra buổi họp chuyên môn kỹ thuật. Tại buổi họp này các đội phải hoàn tất đăng ký chính thức danh sách tham dự giải của đội mình.

Ngoại binh đẳng cấp Ivana Vanjak (Đức) tiếp tục khoác áo CLB Hà Nội Tasco Auto tranh tài ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HNT

Cúp bóng chuyền Hùng Vương cho phép các đội thoải mái sử dụng ngoại binh đồng thời tự do tăng cường nội binh từ các CLB khác. Vì thế việc chốt danh sách chính thức được các đội bóng lẫn người hâm mộ quan tâm bởi lẽ đội nào có sự đầu tư tốt về lực lượng sẽ chiếm ưu thế cạnh tranh danh hiệu vô địch.

CLB VTV Bình Điền Long An sở hữu 2 ngoại binh đến từ Cu Ba bên cạnh ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy ẢNH: BĐLA

Theo danh sách sơ bộ, hầu hết các đội đều ít nhất sử dụng 2 ngoại binh thi đấu ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026. Ở giải nữ, đội Binh chủng Thông tin có 2 ngoại binh đến từ Trung Quốc là Sun Jie, Che Wenhan; VTV Bình Điền Long An có bộ đôi VĐV Cu Ba Garcia Anglada, Martinez Ortiz; Hóa chất Đức Giang dùng 2 ngoại binh Thái Lan là Tichaya Boonlert và Darin Pinsuwan. Đội nữ còn lại CLB Hà Nội Tasco Auto chỉ có 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức) nhưng tăng cường nhiều nội binh chất lượng như Nguyễn Thị Uyên (từ CLB LP Bank Ninh Bình), Nguyễn Phương Quỳnh (từ Ngân hàng Công thương), Đinh Thị Vân (từ CLB Bắc Ninh).

Chờ "bom tấn" ngoại binh từ đội nam Công an TP.HCM ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: CA TP.HCM

Danh sách sơ bộ ở giải nam không quá nhiều biến động so với vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. CLB Biên Phòng có 1 ngoại binh là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan). CLB Hà Nội sử dụng ngoại binh từ Campuchia Kuon Mom. Thể Công Tân Cảng có 2 ngoại binh là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Xue Zhihong. Đội Công an TP.HCM hiện có 2 ngoại binh là Martin Licek (Serbia), Ali Haghparast (Iran). Được biết đội đương kim vô địch Biên Phòng "săn" ngoại binh Batsuuri Battur (Mông Cổ) từng thi đấu rất hay cho LP Bank Ninh Bình ở vòng 1 giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên vẫn chờ danh sách chính thức công bố hôm nay. Cũng có thông tin đội Công an TP.HCM đàm phán chiêu mộ ngôi sao trẻ bóng chuyền thế giới Simeon Nikolov (Bulgaria) để thi đấu ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Tuy nhiên cũng phải chờ vào danh sách đăng ký chính thức mới biết "bom tấn" này có xuất hiện hay không.

Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 như sau:

Ngày 23.4:

19 giờ 30: Hà Nội Tasco Auto - Binh chủng Thông tin (nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng - Hà Nội (nam)

Ngày 24.4:

19 giờ: Hóa chất Đức Giang Lào Cai - VTV Bình Điền Long An (nữ)

21 giờ: Công an TP.HCM - Thể Công Tân Cảng (nam)

Ngày 25.4:

19 giờ: Tranh hạng 3 nam

21 giờ: Chung kết nữ

Ngày 26.4:

19 giờ: Tranh hạng 3 nữ

21 giờ: Chung kết nam



