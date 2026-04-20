Xác định các cặp bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hứa hẹn nảy lửa

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
20/04/2026 06:56 GMT+7

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26.4 tại Phú Thọ đã xác định được các cặp bán kết hứa hẹn hấp dẫn nội dung nam lẫn nữ.

Hấp dẫn bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 vừa khép lại tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), qua đó xác định 4 nữ là Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin và 4 đội nam là Biên Phòng, Công an TP.HCM, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội có thứ hạng tốt nhất. Đây cũng là những đội giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026.

Xác định các cặp bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hứa hẹn nảy lửa- Ảnh 1.

CLB Hà Nội Tasco Auto (trái) quyết tâm giành chức vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

ẢNH: HNT

Thể thức thi đấu của Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 cũng xác định được 2 cặp bán kết nữ là Hà Nội Tasco Auto (hạng nhất vòng 1 giải vô địch quốc gia) gặp Binh chủng Thông tin (hạng tư), Hóa chất Đức Giang Lào Cai (hạng nhì) gặp VTV Bình Điền Long An (hạng ba).

Xác định các cặp bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hứa hẹn nảy lửa- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An tự tin trước đại chiến với đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

ẢNH: BĐLA

Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia, CLB Hà Nội Taco Auto chạm trán Binh chủng Thông tin ngay lượt trận đầu tiên và giành chiến thắng chật vật 3-2. Sau đó các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo thành tích toàn thắng 6 trận tiếp theo đầy ấn tượng. Trong khi đó sau trận ra quân thua Hà Nội Tasco Auto, đội Binh chủng Thông tin thua trắng 0-3 trước Ngân hàng Công thương nhưng kịp "bừng tỉnh" để trở lại tốp 4 thành công. Tâm điểm của trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Bích Thủy trở về từ Nhật Bản giúp CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai thi đấu thăng hoa còn Thanh Thúy cũng giúp đội VTV Bình Điền Long An vượt khó đúng lúc.

Xác định các cặp bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hứa hẹn nảy lửa- Ảnh 3.

Đội nam Công an TP.HCM hướng đến trận bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương, chạm trán Thể Công Tân Cảng

ẢNH: CA TP.HCM

Ở hạng mục nam Cúp bóng chuyền Hùng Vương xác định được 2 cặp bán kết như sau: Biên Phòng hạng nhất vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia) gặp Hà Nội (hạng tư) và Công an TP.HCM (hạng nhì) chạm trán Thể Công Tân Cảng (hạng ba). Đương kim vô địch Biên Phòng được đánh mạnh hơn so với Hà Nội dù ở trận bán kết 1 trong khi trận bán kết hai giữa đội Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng được đánh giá cân tài cân sức. Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia, Biên Phòng vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0, Công an TP.HCM cũng thắng Thể Công Tân Cảng sau 3 ván.

Lịch thi đấu bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương:

Lịch thi đấu bán kết Cúp Hùng Vương 2026:

Ngày 23.4:

19 giờ 30: Hà Nội Tasco Auto - Binh chủng Thông tin (nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng - Hà Nội (nam)

Ngày 24.4:

19 giờ: Hóa chất Đức Giang Lào Cai - VTV Bình Điền Long An (nữ)

21 giờ: Công an TP.HCM - Thể Công Tân Cảng (nam)

