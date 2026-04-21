Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 mới nhất: Sẽ rất bất ngờ, kịch tính

Sẵn sàng bùng nổ ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Dựa vào thành tích thi đấu ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội, ban tổ chức chọn ra 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc đến Việt Trì (Phú Thọ) tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

CLB Hà Nội Tasco Auto tham vọng bay cao ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HTA

Theo đó, 4 đội nữ góp mặt ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 là Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin. Trong khi đó 4 đội nam "tranh hùng" ở Phú Thọ gồm Biên Phòng, Công an TP.HCM, Thể Công Tân Cảng và Hà Nội.

Theo điều lệ của Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, các đội chia cặp đấu bán kết dựa vào thành tích xếp hạng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đội xếp hạng nhất gặp đội xếp hạng tư, đội xếp hạng nhì gặp đội xếp hạng ba. Như vậy 2 cặp bán kết giải nữ là Hà Nội Tasco Auto gặp Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An. 2 cặp bán kết giải nam gồm Biên Phòng gặp Hà Nội, Công an TP.HCM chạm trán Thể Công Tân Cảng.

CLB Biên Phòng vẫn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch nam Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: VFV

Điều lệ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 cho phép các đội thi đấu không giới hạn ngoại binh đồng thời tăng cường nội binh từ các CLB khác. Từ đó các đội gia cố được lực lượng, đơn cử như đội tân binh Hà Nội Tasco Auto bổ sung chủ công Nguyễn Thị Uyên từ CLB LP Bank Ninh Bình, phụ công Nguyễn Phương Quỳnh từ Ngân hàng Công thương. Sau thành tích toàn thắng cả 7 trận ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt tham vọng bước lên bục cao nhất ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026. Vì thế những sự bổ sung kể trên nhằm hoàn thiện những mảnh ghép cần thiết cho đội bóng thủ đô.

Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc đã có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ) hồi phục và tập luyện nhằm chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026. Giải đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hấp dẫn.

Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026:

Ngày 23.4:

19 giờ 30: Hà Nội Tasco Auto - Binh chủng Thông tin (nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng - Hà Nội (nam)

Ngày 24.4:

19 giờ: Hóa chất Đức Giang Lào Cai - VTV Bình Điền Long An (nữ)

21 giờ: Công an TP.HCM - Thể Công Tân Cảng (nam)

Ngày 25.4:

19 giờ: Tranh hạng 3 nam

21 giờ: Chung kết nữ

Ngày 26-4

19 giờ: Tranh hạng 3 nữ

21 giờ: Chung kết nam



