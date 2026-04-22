Chính thức chốt danh sách các đội dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Thiếu 'bom tấn'

13 ngoại binh thi đấu ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Hôm nay (22.4), ban tổ chức Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 đã họp chuyên môn kỹ thuật trước giải nhằm chốt danh sách đăng ký thi đấu chính thức của các đội. Khác với đồn đoán, đội nam Biên Phòng không có ngoại binh người Mông Cổ Batsuuri Battur và đội nam Công an TP.HCM cũng không sở hữu được sao trẻ bóng chuyền thế giới Simeon Nikolov (Bulgaria).

Tay đập người Đức Ivana Vanjak là ngoại binh duy nhất của CLB Hà Nội Tasco Auto ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HNT

Theo đó, trong 4 đội nữ dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương có 3 đội sử dụng 2 ngoại binh là VTV Bình Điền Long An với bộ đôi tay đập từ Cuba Garcia Anglada, Martinez Ortiz; Binh chủng Thông tin có 2 ngoại binh Trung Quốc Che Wenhan, Sun Jie còn Hóa chất Đức Giang Lào Cai dùng 2 ngoại binh đến từ Thái Lan Tichaya Boonlert, Darin Pinsuwan. CLB Hà Nội Tasco Auto là đội nữ duy nhất sử dụng 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức).

Ở hạng mục nam, có 2 đội sử dụng 2 ngoại binh là Công an TP.HCM với Martin Licek (Serbia), Ali Haghparast (Iran) và Thể Công Tân Cảng với Rivan Nurmulki (Indonesia) và Xue Zhihong (Trung Quốc). Đội Biên Phòng có 1 ngoại binh là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) và CLB Hà Nội cũng có 1 ngoại binh là Kuon Mom (Campuchia).

Đội nam Công an TP.HCM sẽ thi đấu với 2 ngoại binh ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: CA TP.HCM

Theo lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, đội Hà Nội Tasco Auto gặp Binh chủng Thông tin ở trận bán kết 1 của nữ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (23.4). Trận bán kết còn lại diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.4 giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai với VTV Bình Điền Long An. Ở hạng mục của nam, đội Biên Phòng gặp Hà Nội ở bán kết 1 lúc 21 giờ 30 ngày 23.4, đội Công an TP.HCM gặp Thể Công Tân Cảng ở bán kết 2 diễn ra lúc 21 giờ ngày 24.4. Tuy thiếu bom tấn ngoại binh nhưng với việc cho phép các đội sử dụng thoải mái ngoại binh đồng thời tăng cường nội binh, Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hứa hẹn hấp dẫn, bất ngờ.



