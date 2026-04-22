Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hấp dẫn với ngoại binh chất lượng

Hoàng Quỳnh
22/04/2026 05:50 GMT+7

Người hâm mộ bóng chuyền háo hức chờ xem màn thể hiện của các CLB hàng đầu VN tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 khởi tranh ngày mai (23.4) tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sức hút từ tiền thưởng

Cúp bóng chuyền Hùng Vương là giải quốc nội đầu tiên cho phép các đội thoải mái sử dụng ngoại binh thay vì khống chế chỉ 1 ngoại binh như giải VĐQG. Ngoài ra giải đấu này cũng cho phép các đội được tăng cường nội binh từ các đội khác. Vì lẽ đó HLV đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng là HLV đội nữ Hà Nội Tasco Auto, ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hết sức khó lường bởi các đội có từ 2 ngoại binh trở lên sẽ nắm lợi thế vô cùng lớn.

Những quy định mở của giải đấu giúp các đội có sự chủ động trong việc xây dựng lực lượng cả nội binh lẫn ngoại binh. Ngoài việc tuyển chọn 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc thông qua thứ hạng ở vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG, các đội còn gia cố lực lượng tối ưu, từ đó kỳ vọng mang đến những trận cầu đỉnh cao. Cơ cấu giải thưởng của giải khá hấp dẫn với tổng tiền thưởng hơn 1 tỉ đồng.

CLB nữ Hà Nội Tasco Auto được đánh giá cao ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Các đội sẵn sàng bùng nổ

Hôm qua 21.4, cả 8 đội gồm Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin (nữ); Biên phòng, Công an TP.HCM, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội (nam) đã có mặt tại Phú Thọ, tập luyện chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026. Theo điều lệ giải, đội xếp hạng nhất vòng 1 giải VĐQG sẽ gặp đội xếp hạng tư ở trận bán kết 1, đội xếp hạng nhì gặp đội xếp hạng ba ở trận bán kết 2. Do đó ở hạng mục nữ, CLB Hà Nội Tasco Auto gặp Binh chủng Thông tin (bán kết 1), Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán VTV Bình Điền Long An (bán kết 2). Ở hạng mục nam, CLB Biên phòng gặp Hà Nội ở bán kết 1, CLB Công an TP.HCM gặp Thể Công Tân Cảng ở bán kết 2.

Trong số 4 đội vào bán kết nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, có 3 đội sử dụng 2 ngoại binh là Binh chủng Thông tin với bộ đôi Che Wenhan, Sun Jie (Trung Quốc); VTV Bình Điền Long An với Martinez Ortiz, Garcia Anglada (Cuba); Hóa chất Đức Giang Lào Cai có Tichaya Boonlert, Darin Pinsuwan (Thái Lan). Đội toàn thắng 7 trận ở vòng 1 giải VĐQG, CLB Hà Nội Tasco Auto chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức). Tuy nhiên đội bóng này tăng cường 2 nội binh đầy tiềm năng là chủ công Nguyễn Thị Uyên (từ CLB LP Bank Ninh Bình) và phụ công Nguyễn Phương Quỳnh (từ CLB Ngân hàng Công thương). Vì thế cả hai cặp bán kết nữ hứa hẹn gay cấn, khó lường bởi phụ thuộc nhiều vào phong độ, tài năng của ngoại binh.

Ở hạng mục nam, nhà ĐKVĐ Biên phòng bên cạnh dàn nội binh đồng đều, là trụ cột đội tuyển VN như Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy còn có ngoại binh người Thái Lan Thanomnoi. Nhiều khả năng đội này có thêm ngoại binh người Mông Cổ Batsuuri Battur cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Đối thủ của Biên phòng ở bán kết là đội Hà Nội chỉ có 1 ngoại binh là Kuon Mom (Campuchia).

Đội Công an TP.HCM có 2 ngoại binh là Ali Haghparast (Iran), Martin Licek (Serbia) cùng các nội binh tên tuổi trong làng bóng chuyền VN như Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Quốc Duy, Dương Văn Tiên. Trong khi đó đội Thể Công Tân Cảng cũng có 2 ngoại binh là Rivan Nurmulki (Indonesia), Xue Zhihong (Trung Quốc) cùng các nội binh đáng chú ý như Phan Công Đức, Phạm Xuân Sinh. Vì thế cuộc chạm trán giữa đội Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng hứa hẹn rất gay cấn. Ở vòng 1 giải VĐQG, đội Công an TP.HCM đánh bại Thể Công Tân Cảng chỉ sau 3 ván nhưng dự báo khó khăn khi tái đấu ở Phú Thọ. 

Theo thể thức thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, 2 đội thắng ở vòng bán kết sẽ giành quyền vào chung kết, 2 đội thua sẽ tranh hạng ba. Giải diễn ra ngày 23 và kết thúc vào 26.4 tại Việt Trì (Phú Thọ).

