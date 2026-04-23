Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026:

Dùng 2 ngoại binh Trung Quốc, CLB Binh chủng Thông tin vẫn thua trắng đội Hà Nội

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/04/2026 21:35 GMT+7

Tung ra sân cả 2 ngoại binh người Trung Quốc nhưng CLB Binh chủng Thông tin vẫn không thể tạo bất ngờ cho đội Hà Nội Tasco Auto ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026.

Ngoại binh Trung Quốc không thể giúp CLB Binh chủng Thông tin tạo bất ngờ

Tối 23.4 tại Việt Trì (Phú Thọ), đội Binh chủng Thông tin chạm trán CLB Hà Nội Tasco Auto ở trận bán kết 1 nội dung nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3.

CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại Binh chủng Thông tin ở bán kết 1 Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Cúp bóng chuyền Hùng Vương cho phép các đội thoải mái sử dụng ngoại binh chứ không khống chế chỉ 1 ngoại binh như ở giải vô địch quốc gia. Vì thế đội Binh chủng Thông tin tung cả 2 ngoại binh người Trung Quốc là Che Wenhan và Sun Jie trong trận bán kết với Hà Nội Tasco Auto vốn chỉ chơi với 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức).

Tưởng chừng 2 ngoại binh Trung Quốc sẽ giúp Binh chủng Thông tin đòi được món nợ để thua 2-3 trước Hà Nội Tasco Auto ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, thế nhưng đội bóng này thi đấu thiếu gắn kết, chưa đồng đều ở các vị trí nên triển khai tấn công không hiệu quả. Trái lại ở bên kia lưới, các cầu thủ đội Hà Nội Tasco Auto với các mũi tấn công từ Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phương Quỳnh và đặc biệt là ngoại binh Ivana Vanjak rất hiệu quả.

Niềm vui của các cô gái đội Hà Nội Tasco Auto khi giành quyền vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Thế trận "công thủ toàn diện" được các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra, nhờ đó đội Hà Nội Tasco Auto dễ dàng vượt dẫn với tỷ số 2-0 với điểm số lần lượt là 25/18, 25/12. Nỗ lực của các cầu thủ đội Binh chủng Thông tin giúp họ chơi bùng nổ ở ván 3, liên tục dẫn điểm trước đối thủ và có rất nhiều cơ hội để kết thúc ván đấu này. Thế nhưng Đoàn Thị Lâm Oanh cùng các đồng đội không tận dụng thành công, để CLB Hà Nội Tasco Auto vươn lên giành chiến thắng 34/32, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Đối thủ của Hà Nội Tasco Auto ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 là đội thắng trong trận bán kết 2 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (24.4) giữa CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai với CLB VTV Bình Điền Long An.

Tin liên quan

Xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 hôm nay ở đâu, kênh nào?

Hôm nay tại Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 chính thức khởi tranh với 2 cặp đấu bán kết đầu tiên hứa hẹn hấp dẫn.

Chính thức chốt danh sách các đội dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Thiếu 'bom tấn'

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Hấp dẫn với ngoại binh chất lượng

Khám phá thêm chủ đề

CLB Binh chủng thông tin Ngoại binh Trung Quốc Cúp bóng chuyền Hùng Vương CLB Hà Nội Tasco Auto
