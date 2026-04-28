Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, BLV Quang Huy làm ‘phó tướng’

Hồng Nam
Hồng Nam
28/04/2026 13:28 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có ban lãnh đạo mới, trong đó ông Dương Mạnh Tiến giữ vai trò chủ tịch.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có ban lãnh đạo mới

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra hôm nay (28.4), nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của liên đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao.

Tại đại hội, ban lãnh đạo của VFV đã được kiện toàn. Ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Tương lai Việt Nam, được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Bà Trần Thùy Chi (Tổng giám đốc Công ty CPTM Nội dung Số Việt), ông Vũ Quang Huy (Phó tổng giám đốc VTVCab), ông Lê Trí Trường (Phó hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh) và ông Phạm Ngọc Sơn (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM) cùng giữ vai trò phó chủ tịch VFV.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, BLV Quang Huy làm 'phó tướng'- Ảnh 1.

Ông Dương Mạnh Tiến, tân Chủ tịch VFV

ẢNH: BTC

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, BLV Quang Huy làm 'phó tướng'- Ảnh 2.

Ông Vũ Quang Huy giữ vai trò phó chủ tịch VFV nhiệm kỳ 2021-2026

ẢNH: BTC

Ông Lê Trí Trường tiếp tục giữ chức tổng thư ký VFV, trong khi ông Đào Xuân Chung và Trần Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ phó tổng thư ký. 

Ở nhiệm kỳ 2021-2026, bóng chuyền Việt Nam đã có bước tiến, khi giành 1 HCV SEA Games, 4 HCB và 4 HCĐ SEA Games, 2 HCB Đông Nam Á nội dung bóng chuyền bãi biển trẻ, 4 chức vô địch châu Á tại các giải AVC Challenger Cup và AVC Nations Cup. Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự giải vô địch thế giới năm 2025 tại Phuket (Thái Lan), đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hệ thống thi đấu quốc gia tiếp tục được duy trì ổn định với nhiều giải đấu quan trọng như Giải vô địch quốc gia, các giải trẻ, các giải bãi biển và các giải phong trào. Thể thức thi đấu được cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó số đội tham dự Giải vô địch quốc gia được điều chỉnh từ 12 xuống 8 đội.

Mục tiêu giành HCV SEA Games 34 

Tại nhiệm kỳ 2021-2026, bóng chuyền Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu đầy tham vọng. 

Các mục tiêu thành tích cụ thể gồm: phấn đấu một trong 2 đội tuyển nam hoặc nữ giành HCV, các đội tuyển bóng chuyền bãi biển phấn đấu đạt HCB tại SEA Games 34. Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ phấn đấu vào tốp 4, đội tuyển nam vào tốp 8. Tại giải vô địch châu Á, đội tuyển nữ phấn đấu vào tốp 3 và hướng tới giành quyền tham dự FIVB Volleyball Nations League.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, BLV Quang Huy làm 'phó tướng'- Ảnh 3.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, BLV Quang Huy làm 'phó tướng'- Ảnh 4.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chúc mừng các thành viên của VFV

ẢNH: BTC

Song song với xây dựng nền tảng cho hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ, VFV lên kế hoạch tổ chức các hội thảo và lớp tập huấn chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài, cập nhật và phổ biến các thay đổi luật thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới và Liên đoàn Bóng chuyền châu Á. 

VFV mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học thể thao và y học thể thao trong huấn luyện. Tăng cường xã hội hóa, tìm kiếm các đối tác tài trợ chiến lược nhằm tạo nguồn lực phát triển bền vững. Đại hội đại biểu VFV nhiệm kỳ VIII được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng chuyền Việt Nam, góp phần nâng cao thành tích thể thao thành tích cao, đồng thời thúc đẩy phong trào bóng chuyền ngày càng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng và trên đấu trường quốc tế.

