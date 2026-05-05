Dàn sao góp mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026: 4T và ai nữa?

Hấp dẫn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tạo sức hút với người hâm mộ khi có sự tham gia tranh tài của nhiều ngôi sao trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam cùng các tay đập nước ngoài đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra tại Tây Ninh hứa hẹn hấp dẫn khi có sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Theo đó ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam, tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ tranh tài trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Tay đập sở hữu chiều cao 1,91 m vừa trải qua mùa giải rất thành công khi đưa CLB Gunma Green Wings lần đầu vào tứ kết giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Thanh Thúy cũng là thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An, bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy còn có những ngôi sao sáng giá khác như chuyền hai Võ Thị Kim Thoa hay tài năng trẻ Lê Như Anh. Nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto tuy không có ngoại binh nhưng sở hữu nhiều nội binh hàng đầu Việt Nam. Nổi bật nhất là chủ công Vi Thị Như Quỳnh vốn đang có phong độ cao, libero Nguyễn Khánh Đang cùng phụ công Lê Thanh Thúy đầy kinh nghiệm, bản lĩnh.

Trần Thị Thanh Thúy là ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nguyễn Thị Uyên (CLB LP Bank Ninh Bình), Đoàn Thị Lâm Oanh (CLB Binh chủng Thông tin) cũng là ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 23.5. Giải thu hút 8 CLB, được chia thành 2 bảng gồm CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An (bảng A); Gunma Green Wings, Suwon, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt sau đó chọn ra đội xếp nhất, nhì của 2 bảng vào vòng bán kết.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 được tổ chức tại Tây Ninh từ ngày 15 đến 23.5 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Phát biểu ở lễ công bố mùa giải 2026 diễn ra hôm nay, nhà báo Từ Lương - Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ cho biết ngoài trực tiếp các trận đấu trên các kênh sóng VTV như VTV9, VTV10, VTV5 Tây nguyên, các nền tảng mạng xã hội... ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 còn có các chương trình giao lưu, các hoạt động bên lề để thu hút người xem, phục vụ khán giả, người hâm mộ bóng chuyền cả nước.

Phạm Tấn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đại diện đơn vị đăng cai cho biết nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh với sức chứa 2.200 chỗ ngồi đã được sửa chữa khang trang, lắp đặt hệ thống máy lạnh, các phòng chức năng, đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức giải giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Bên cạnh đó ban tổ chức còn lắp đặt màn hình led ở ngoài nhà thi đấu dành cho người hâm mộ không có điều kiện vào sân.

CLB Hà Nội Tasco Autu, nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 sẽ góp mặt tranh tài ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền ẢNH: HNT

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 có tổng giải thưởng 48.700 USD (khoảng khoảng 1,2 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho đội vô địch là 15.000 USD (khoảng 400 triệu đồng), hạng nhì nhận 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), hạng ba nhận 7.000 USD (khoảng 180 triệu đồng). Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như cầu thủ xuất sắc nhất giải, chủ công xuất sắc, chuyền hai xuất sắc, libero xuất sắc, VĐV trẻ xuất sắc, VĐV trẻ ấn tượng, hoa khôi...



