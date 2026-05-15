Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Khai màn hấp dẫn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 có sự góp mặt tranh tài của 8 đội là CLB Giang Tô (Trung Quốc), CLB Binh chủng Thông tin, CLB Ngân hàng Công thương, CLB VTV Bình Điền Long An ở bảng A và CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản), CLB Suwon (Hàn Quốc), CLB LP Bank Ninh Bình, CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B).

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An sẵn sàng cho trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền, chạm trán CLB Giang Tô (Trung Quốc) ẢNH: BĐLA

Theo lịch thi đấu hôm nay, lúc 14 giờ là trận mở màn bảng A giữa CLB Binh chủng Thông tin với CLB Ngân hàng Công thương. Với lực lượng đồng đều và sở hữu một số gương mặt nổi bật như Phạm Quỳnh Hương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, CLB Binh chủng Thông tin được đánh giá nhỉnh hơn. Đội Ngân hàng Công thương cũng hứa hẹn tạo bất ngờ khi sở hữu tài năng trẻ Nguyễn Phương Quỳnh.

Các cầu thủ CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) tập luyện tại Tây Ninh, sẵn sàng cho trận ra quân trước CLB Hà Nội Tasco Auto ẢNH: BĐLA

Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu hấp dẫn ở bảng B với cuộc chạm trán giữa CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) với CLB Hà Nội Tasco Auto. Lần đầu đến Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền, CLB Gunma Green Wings đặt mục tiêu giúp các cầu thủ trui rèn nhưng cũng hướng đến thành tích cao tại giải. Ở mùa giải vừa qua tại Nhật Bản, CLB Gunma Green Wings có sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy đã tạo cột mốc lịch sử lần đầu vào tốp 8. Trong khi đó Hà Nội Tasco Auto là đội xếp hạng nhất ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia và là nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026. Không chiêu mộ ngoại binh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền nhưng đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt vẫn rất đáng gờm. Đội bóng thủ đô sở hữu rất nhiều tay đập chất lượng như Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thanh Thúy.

Vi Thị Như Quỳnh được kỳ vọng tỏa sáng cùng CLB Hà Nội Tasco Auto tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: HNT

Trận đấu tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Giang Tô (Trung Quốc) diễn ra lúc 20 giờ. Đây được ví như trận chung kết sớm của bảng A. CLB VTV Bình Điền Long An bên cạnh ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy còn có bộ đôi ngoại binh người Cuba là Lianet García Anglada và Regla Martinez Ortiz. Trong khi đó đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc mang đến giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền dàn cầu thủ có chiều cao vượt trội cùng tham vọng lớn. CLB Giang Tô từng 2 lần vô địch giải nên dồn quyết tâm hướng đến chiếc cúp vô địch lần thứ 3.

Toàn bộ các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 được trực tiếp trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports.

