Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Dàn sao bóng chuyền Việt Nam nhận tin vui trước thềm giải VTV9 - Bình Điền

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/05/2026 06:40 GMT+7

Dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh có thêm động lực cống hiến cho CLB Binh chủng Thông tin ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026.

Dàn sao bóng chuyền đội Binh chủng Thông tin được thăng quân hàm

Trước khi lên đường đến Tây Ninh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền (diễn ra từ ngày 15 đến 23.5), nhiều gương mặt xuất sắc của CLB Binh chủng Thông tin nhận tin vui.

Dàn sao bóng chuyền Việt Nam nhận tin vui trước thềm giải VTV9 - Bình Điền - Ảnh 1.

Chuyền hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Đoàn Thị Lâm Oanh được thăng quân hàm trước hạn

ẢNH: NVCC

Theo đó chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, chủ công Nguyễn Thị Phương, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước thời hạn, lên thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp. Riêng đội trưởng CLB Binh chủng Thông tin, Hoàng Thị Kiều Trinh hiện mang quân hàm đại úy cũng được tăng lương trước thời hạn.

Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Nguyệt Anh là những gương mặt chủ lực giúp đội Binh chủng Thông tin vào tốp 4 ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hồi tháng 4 tại Hà Nội. Sau đó tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, các tuyển thủ này thi đấu ấn tượng, giúp CLB Binh chủng Thông tin đoạt hạng ba sau chiến thắng trước đội VTV Bình Điền Long An.

Dàn sao bóng chuyền Việt Nam nhận tin vui trước thềm giải VTV9 - Bình Điền - Ảnh 2.

CLB Binh chủng Thông tin thi đấu ấn tượng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia và Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

ẢNH: CLB BCTT

Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 sắp tới, CLB Binh chủng Thông tin nằm ở bảng A cùng với CLB Giang Tô (Trung Quốc), Ngân hàng Công thương và chủ giải VTV Bình Điền Long An. Vào bảng đấu khó khăn nhưng mục tiêu mà Lâm Oanh cùng các đồng đội phấn đấu là giành vé vào bán kết. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh vừa hồi phục chấn thương nên khả năng khó ra sân thường xuyên ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Điều này cũng khiến sức mạnh của đội Binh chủng Thông tin suy giảm. Ngoài ra đội bóng áo lính cũng không sử dụng ngoại binh mà tạo cơ hội để các cầu thủ nội trui rèn.

Danh sách CLB Binh chủng Thông tin tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026:

Dàn sao bóng chuyền Việt Nam nhận tin vui trước thềm giải VTV9 - Bình Điền - Ảnh 3.

Tin liên quan

Sự cố khó tin: Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì đăng ký… muộn 3 tiếng

Sự cố khó tin: Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì đăng ký… muộn 3 tiếng

Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cùng đương kim vô địch quốc gia Lương Phương Hạnh không được dự Olympiad 2026 vì lý do đăng ký muộn 3 tiếng so với thông báo.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lên tiếng về lý do không tham dự Olympiad 2026

Đội hình 'đẹp như mơ' của đội Trung Quốc ở giải bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

Khám phá thêm chủ đề

Dàn sao bóng chuyền Việt Nam giải VTV9 - Bình Điền CLB Binh chủng thông tin Đoàn Thị Lâm Oanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận