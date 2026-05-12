Dàn sao bóng chuyền Việt Nam nhận tin vui trước thềm giải VTV9 - Bình Điền

Dàn sao bóng chuyền đội Binh chủng Thông tin được thăng quân hàm

Trước khi lên đường đến Tây Ninh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền (diễn ra từ ngày 15 đến 23.5), nhiều gương mặt xuất sắc của CLB Binh chủng Thông tin nhận tin vui.

Chuyền hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Đoàn Thị Lâm Oanh được thăng quân hàm trước hạn ẢNH: NVCC

Theo đó chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, chủ công Nguyễn Thị Phương, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước thời hạn, lên thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp. Riêng đội trưởng CLB Binh chủng Thông tin, Hoàng Thị Kiều Trinh hiện mang quân hàm đại úy cũng được tăng lương trước thời hạn.

Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Nguyệt Anh là những gương mặt chủ lực giúp đội Binh chủng Thông tin vào tốp 4 ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hồi tháng 4 tại Hà Nội. Sau đó tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, các tuyển thủ này thi đấu ấn tượng, giúp CLB Binh chủng Thông tin đoạt hạng ba sau chiến thắng trước đội VTV Bình Điền Long An.

CLB Binh chủng Thông tin thi đấu ấn tượng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia và Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: CLB BCTT

Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 sắp tới, CLB Binh chủng Thông tin nằm ở bảng A cùng với CLB Giang Tô (Trung Quốc), Ngân hàng Công thương và chủ giải VTV Bình Điền Long An. Vào bảng đấu khó khăn nhưng mục tiêu mà Lâm Oanh cùng các đồng đội phấn đấu là giành vé vào bán kết. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh vừa hồi phục chấn thương nên khả năng khó ra sân thường xuyên ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Điều này cũng khiến sức mạnh của đội Binh chủng Thông tin suy giảm. Ngoài ra đội bóng áo lính cũng không sử dụng ngoại binh mà tạo cơ hội để các cầu thủ nội trui rèn.

Danh sách CLB Binh chủng Thông tin tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026: