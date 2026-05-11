Sự cố khó tin: Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì đăng ký… muộn 3 tiếng

Hôm nay, Liên đoàn Cờ Việt Nam công bố danh sách đội tuyển nam, nữ tham dự Olympiad 2026 gồm Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh (nam), Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy (nữ).

Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên (trái) không có tên tham dự Olympiad 2026 ẢNH: VNC

Đáng chú ý ngoài việc thiếu vắng 3 kỳ thủ nam hàng đầu là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh thì ở đội tuyển nữ cũng không có tên những tuyển thủ xuất sắc như Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh. Trong đó Thảo Nguyên là kỳ thủ số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) với elo 2.348 cũng là đương kim vô địch cờ nhanh, chớp quốc gia còn Lương Phương Hạnh là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã lên tiếng về lý do không tham dự giải không phải vì không sắp xếp được lịch trình mà xuất phát từ việc đội tuyển nam cờ vua Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất tham dự. "Tôi đã khẳng định sẽ thu xếp thời gian để thi đấu nếu Liên đoàn tập hợp được đội hình mạnh nhất, bao gồm những đồng đội như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Ở một giải đấu đồng đội như Olympiad, tôi cho rằng khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của cả đội. Tôi nhận được trả lời gần đây từ Liên đoàn rằng việc tập hợp đội hình như vậy là không khả thi", Lê Quang Liêm chia sẻ.

Đương kim vô địch quốc gia cờ tiêu chuẩn Lương Phương Hạnh cũng không thể góp mặt ở Olympiad 2026 vì đăng ký muộn 3 tiếng ẢNH: FBNV

Trong khi đó việc 2 kỳ thủ hàng đầu của đội tuyển nữ cờ vua Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh không thể tham dự Olympiad gây tiếc nuối. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 9.5 (thứ bảy), bộ môn cờ Cục TDTT tạo nhóm thông báo đăng ký tham dự Olympiad 2026 với thời gian hết hạn là ngày 10.5 (chủ nhật), sau đó đến sáng ngày 10.5 tiếp tục có thông báo thời gian hết hạn là 17 giờ cùng ngày. Lúc 20 giờ, HLV đại diện Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh đăng ký thì được thông báo đã hết hạn.

Xác nhận việc HLV đăng ký muộn 3 tiếng so với thông báo, Phạm Lê Thảo Nguyên cho biết do vào cuối tuần, HLV có việc riêng nên không liên lạc được, đến khi gọi được cho HLV để đăng ký thì nhận phản hồi đã hết hạn.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cũng xác nhận Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh đăng ký trễ nên không có tên tham dự Olympiad 2026 bởi cho rằng đã thông báo và phải tuân thủ.

Biết sự việc, nhiều HLV cho biết hạn đăng ký với ban tổ chức là ngày 15.5, vì thế liên đoàn, bộ môn cần linh hoạt để đội tuyển nữ có được lực lượng mạnh nhất tham dự Olympiad 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 28.9 tại Uzbekistan, giải đấu được xem là World Cup cờ vua đồng đội.



