Cần cú hích mạnh cho cờ vua Việt Nam

Các thế hệ tài năng nối tiếp

Tính đến thời điểm hiện tại, cờ vua VN sở hữu 13 đại kiện tướng nam gồm Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Bùi Vinh, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Đức Hòa, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Văn Huy, Lê Tuấn Minh. Trong đó Quang Liêm hiện xếp hạng 19 thế giới với elo 2.731, là người gặt hái nhiều thành công nhất với đỉnh cao danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới năm 2013.

Cờ vua VN cũng sở hữu 7 đại kiện tướng nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Thị Thanh An, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Lương Phương Hạnh. Bên cạnh đó, VN cũng có rất nhiều tài năng trẻ như Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc (nam); Nguyễn Đức Huyền My, Tống Thái Hoàng Ân (nữ)…

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy cần bệ phóng tốt để phát triển lên đỉnh cao Ảnh: Bangkok Chess

Thống kê về thứ hạng lẫn thành tích thi đấu quốc tế, cờ vua VN không chỉ khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á mà còn nằm trong tốp đầu châu lục. Nhiều kỳ thủ VN bước lên bục cao nhất khi tham dự giải trẻ thế giới. Mới đây nhất, nữ kỳ thủ Huyền My giành HCV lứa tuổi U.8 nội dung cờ nhanh giải thanh thiếu niên thế giới 2026 tại Serbia.

Cần bệ phóng lên đỉnh cao

Kể từ sau danh hiệu vô địch thế giới nội dung cờ chớp của Quang Liêm năm 2013, đến nay cờ vua VN chưa tạo thành tích nổi bật tương tự dù số lượng kỳ thủ đoạt HCV các giải trẻ châu lục, thế giới ngày càng nhiều. Theo các HLV, để nhào nặn một kỳ thủ có thành tích ở giải trẻ thế giới gặt hái thành công ở giải đỉnh cao là cả quá trình đầy gian nan và rất nhiều điều kiện đi kèm. Đối với cờ vua VN hiện nay, đa phần thành công của các kỳ thủ đến từ sự đầu tư từ gia đình. Vì thế khi điều kiện kinh tế không cho phép hoặc nhận thấy tương lai bấp bênh, nhiều tài năng đã chuyển hướng khác.

Trước đây, VN từng đăng cai tổ chức giải cờ vua quốc tế HD Bank danh giá, thu hút nhiều kỳ thủ mạnh trên thế giới tham dự. Đó cũng là cơ hội, động lực cho dàn kỳ thủ hàng đầu VN như Quang Liêm, Trường Sơn, Tuấn Minh, Thảo Nguyên chinh phục sân chơi đỉnh cao ngay trên sân nhà. Tiếc là sau 9 mùa giải liên tiếp từ năm 2011 - 2019 giải đấu gián đoạn vì dịch Covid-19, đến nay chưa trở lại. Trong nỗ lực giúp các kỳ thủ VN có sân chơi để trui rèn, tích lũy elo, đại kiện tướng Bùi Vinh và Nguyễn Anh Dũng phối hợp cùng Liên đoàn Cờ VN tổ chức chuỗi giải cờ vua mở rộng. Tuy nhiên giải đấu ở quy mô nhỏ, giải thưởng thấp nên chưa tạo sức hút với các kỳ thủ hàng đầu VN cũng như nước ngoài.

Để nâng cao trình độ, các kỳ thủ VN như Tuấn Minh, Gia Phúc, Khương Duy… phải thường xuyên thi đấu giải trực tuyến, đồng thời ra nước ngoài thi đấu. Vừa qua, Khương Duy đến Thái Lan tranh tài giải cờ vua quốc tế Bangkok mở rộng. Anh xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh, giành chức vô địch, đồng thời lấy cho mình chuẩn thứ hai trên hành trình chinh phục danh hiệu đại kiện tướng.

Các HLV, phụ huynh VĐV mong mỏi cờ vua VN được quan tâm đầu tư tốt hơn từ ngành thể thao, được xã hội hóa mạnh mẽ, từ đó các kỳ thủ có bệ phóng phát triển lên đỉnh cao.