Ấn tượng tài trí kỳ thủ Lại Lý Huynh

Về nhì giải đấu danh giá

Theo đánh giá của chính Lại Lý Huynh, Ngũ Dương Bôi là giải đấu có đẳng cấp cao hơn cả giải cờ tướng vô địch thế giới. Bởi lẽ giải đấu này thu hút hầu như tất cả kỳ thủ mạnh nhất của làng cờ tướng Trung Quốc. Vì thế Lại Lý Huynh đặc biệt vinh dự khi lần đầu giành quyền tham dự Ngũ Dương Bôi và còn được đặc cách vào thẳng vòng chung kết trong khi cả trăm kỳ thủ Trung Quốc phải thi đấu từ vòng loại.

Lại Lý Huynh làm rạng danh cờ tướng VN ở đấu trường quốc tế Ảnh: Quỳnh Anh

Kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của nhà vô địch thế giới khi xếp nhất bảng đấu có sự góp mặt của danh thủ Lưu Tử Kiện lẫn thần đồng cờ tướng Trung Quốc Lưu Bách Hoành. Vào bán kết, Lại Lý Huynh tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao, vượt qua danh thủ khác của cờ tướng Trung Quốc là Triệu Phàn Vỹ. Làng cờ tướng Trung Quốc nể phục Lại Lý Huynh khi chứng kiến anh loại hàng loạt ngôi sao để thẳng tiến vào trận chung kết, tranh ngôi vô địch Ngũ Dương Bôi 2026.

Ở chung kết diễn ra hôm qua, Lại Lý Huynh để thua đáng tiếc trước kỳ thủ xếp hạng 8 trong làng cờ Trung Quốc là Trình Vũ Đông. Cơ hội đến với kỳ thủ quê Vĩnh Long ở ván đấu chung kết lượt đi nhưng anh không tận dụng được. Đó cũng là lý do khiến anh "ôm" tiếc nuối khi vào trận chung kết lượt về diễn ra sau đó và đã thất thủ trước Trình Vũ Đông, người có trạng thái thi đấu ổn định, tận dụng tốt cơ hội có được. Danh hiệu á quân cùng phần thưởng gần 700 triệu đồng được xem là thành công với Lại Lý Huynh, bởi trước thềm Ngũ Dương Bôi, anh không có phong độ tốt khi tham dự các giải tại VN lẫn Trung Quốc.

Chìa khóa thành công của Lại Lý Huynh

Để có được thành công khiến làng cờ thế giới công nhận, Lại Lý Huynh trải qua quá trình du đấu học hỏi đáng nể. Xác định phải đến Trung Quốc, cái nôi của cờ tướng thế giới, để học hỏi, nâng cao sức cờ, 10 năm trước Lại Lý Huynh đã một mình sang xứ người. Anh đầu quân cho nhiều CLB tại Trung Quốc, thi đấu ở nhiều giải để cọ xát, học hỏi. Lại Lý Huynh chia sẻ chính thời gian tập luyện, thi đấu ở Trung Quốc đã giúp anh nâng cao sức cờ rõ rệt.

Chìa khóa khác mang đến thành công cho Lại Lý Huynh chính là niềm say mê đặc biệt với cờ tướng. Với anh, sức hấp dẫn của trận cờ nằm ở cuộc đấu trí trong mỗi nước đi, trong khả năng đánh giá thế trận. Anh có thể say mê nghiên cứu cờ nhiều giờ mỗi ngày.

Khẳng định được tài năng của nhà vô địch thế giới bằng danh hiệu á quân Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh hứa hẹn được mời tham dự nhiều giải cờ tướng lớn tại Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp anh có thêm thu nhập mà còn tiếp tục nâng cao sức cờ để thăng tiến trong sự nghiệp. Thành công của kỳ thủ 35 tuổi giúp phong trào cờ tướng VN trở nên sôi nổi hơn. Nhiều kỳ thủ, nhất là lứa trẻ, hứa hẹn được đào tạo bài bản, qua đó có thể tìm kiếm thêm nhiều tài năng cho làng cờ tướng VN.