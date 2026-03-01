Kỳ thủ Trung Quốc khóc nức nở khi thắng Lại Lý Huynh ở chung kết, kỳ thủ Việt Nam nhận 700 triệu

Lại Lý Huynh thất thủ ở chung kết lượt về

Sau khi bỏ lỡ cơ hội đánh bại Trình Vũ Đông ở chung kết lượt đi Ngũ Dương Bôi 2026, chiều nay Lại Lý Huynh tái đấu với đối thủ ở chung kết lượt về và nhận thất bại đáng tiếc. Xúc động khi vượt qua được nhà đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh để bước lên bục cao nhất ở giải cờ tướng danh giá, Trình Vũ Đông đã bật khóc nức nở.

Lại Lý Huynh giành danh hiệu á quân giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc ẢNH: TL

Ở trận chung kết lượt về, với ưu thế đi trước, Trình Vũ Đông chọn khai cuộc kinh điển "Tiên nhân chỉ lộ" trong khi đó Lại Lý Huynh đi sót nước. Trình Vũ Đông từng bước dồn ép vào cánh phải đang suy yếu của Lại Lý Huynh khiến kỳ thủ số 1 Việt Nam phải co cụm về phòng thủ. Trong thế trận yếu dần, Lại Lý Huynh cũng có những nước cờ tấn công táo bạo nhưng Trình Vũ Đông bình tĩnh hóa giải sau đó triển khai tấn công mạnh mẽ khiến Lại Lý Huynh phải thất thủ.

Người hâm mộ cờ tướng chứng kiến khoảnh khắc đầy xúc động ở giải đấu danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 khi Trình Vũ Đông xúc động, bật khóc vì hạnh phúc còn Lại Lý Huynh buồn bã suy ngẫm lại ván đấu và phải đến gần 10 phút sau đó anh mới nhận sự thật và ký biên bản trận đấu.

Danh hiệu vô địch Ngũ Dương Bôi mang về cho Trình Vũ Đông phần thưởng 1,1 tỉ đồng từ ban tổ chức. Trong khi đó với danh hiệu á quân, Lại Lý Huynh nhận khoảng 700 triệu đồng tiền thưởng của ban tổ chức. Lại Lý Huynh còn nhận được 400 triệu đồng tiền thưởng từ ông Nguyễn Hữu Luận, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang.







