Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Kỳ thủ Trung Quốc khóc nức nở khi thắng Lại Lý Huynh ở chung kết, kỳ thủ Việt Nam nhận 700 triệu

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/03/2026 15:41 GMT+7

Kỳ thủ Trình Vũ Đông của chủ nhà Trung Quốc bật khóc vì hạnh phúc khi đánh bại được Lại Lý Huynh ở chung kết lượt về giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026.

Lại Lý Huynh thất thủ ở chung kết lượt về

Sau khi bỏ lỡ cơ hội đánh bại Trình Vũ Đông ở chung kết lượt đi Ngũ Dương Bôi 2026, chiều nay Lại Lý Huynh tái đấu với đối thủ ở chung kết lượt về và nhận thất bại đáng tiếc. Xúc động khi vượt qua được nhà đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh để bước lên bục cao nhất ở giải cờ tướng danh giá, Trình Vũ Đông đã bật khóc nức nở.

Kỳ thủ Trung Quốc khóc nức nở khi thắng Lại Lý Huynh ở chung kết, kỳ thủ Việt Nam nhận 700 triệu- Ảnh 1.

Lại Lý Huynh giành danh hiệu á quân giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc

ẢNH: TL

Ở trận chung kết lượt về, với ưu thế đi trước, Trình Vũ Đông chọn khai cuộc kinh điển "Tiên nhân chỉ lộ" trong khi đó Lại Lý Huynh đi sót nước. Trình Vũ Đông từng bước dồn ép vào cánh phải đang suy yếu của Lại Lý Huynh khiến kỳ thủ số 1 Việt Nam phải co cụm về phòng thủ. Trong thế trận yếu dần, Lại Lý Huynh cũng có những nước cờ tấn công táo bạo nhưng Trình Vũ Đông bình tĩnh hóa giải sau đó triển khai tấn công mạnh mẽ khiến Lại Lý Huynh phải thất thủ.

Người hâm mộ cờ tướng chứng kiến khoảnh khắc đầy xúc động ở giải đấu danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 khi Trình Vũ Đông xúc động, bật khóc vì hạnh phúc còn Lại Lý Huynh buồn bã suy ngẫm lại ván đấu và phải đến gần 10 phút sau đó anh mới nhận sự thật và ký biên bản trận đấu.

Danh hiệu vô địch Ngũ Dương Bôi mang về cho Trình Vũ Đông phần thưởng 1,1 tỉ đồng từ ban tổ chức. Trong khi đó với danh hiệu á quân, Lại Lý Huynh nhận khoảng 700 triệu đồng tiền thưởng của ban tổ chức. Lại Lý Huynh còn nhận được 400 triệu đồng tiền thưởng từ ông Nguyễn Hữu Luận, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang.



Tin liên quan

Cân não chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi: Lại Lý Huynh bỏ lỡ cơ hội, hòa Trung Quốc

Cân não chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi: Lại Lý Huynh bỏ lỡ cơ hội, hòa Trung Quốc

Lại Lý Huynh chia điểm với kỳ thủ chủ nhà Trung Quốc Trình Vũ Đông ở chung kết lượt đi giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026.

Truyền thông Trung Quốc thán phục tài năng Lại Lý Huynh, kỳ thủ Việt Nam nói lời đặc biệt

Đối thủ của Lại Lý Huynh ở chung kết Ngũ Dương Bôi là ai, mạnh cỡ nào?

Khám phá thêm chủ đề

Lại Lý Huynh Kỳ thủ Lại Lý Huynh Ngũ Dương Bôi Kỳ thủ Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận