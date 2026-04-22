Kỳ thủ nhí Việt Nam xuất sắc đoạt HCV giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026

Quỳnh Anh
22/04/2026 09:06 GMT+7

Kỳ thủ Nguyễn Đức Huyền My giành HCV nội dung cờ nhanh tại giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 diễn ra ở Serbia.

Nguyễn Đức Huyền My tỏa sáng ở giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026

Giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới nội dung nhanh và chớp 2026 vừa kết thúc tại Serbia thu hút 450 kỳ thủ, tranh tài các nhóm lứa tuổi gồm U.8, U.10, U.12, U.14, U.16, U.18 . Do ảnh hưởng của tình hình chiến sự ở Trung Đông nên cờ vua Việt Nam chỉ tham dự với 7 kỳ thủ là Nguyễn Nam Long, Nguyễn Phúc Cao Danh, Nguyễn Đức Huyền My, Trần Hoàng Bảo An, Dương Ngọc Uyên, Tống Thái Hoàng Ân, Huỳnh Phúc Minh Phương.

Kỳ thủ nhí Việt Nam xuất sắc đoạt HCV giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Huyền My (giữa) đoạt HCV cờ nhanh lứa tuổi U.8 nữ giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026

ẢNH: FIDE

Nữ kỳ thủ Nguyễn Đức Huyền My thi đấu thành công nhất khi đoạt HCV lứa tuổi U.8 nội dung cờ nhanh. Cô bất bại trong 11 ván đấu, trong đó có 9 ván thắng, 2 ván hòa, đạt tổng cộng 10 điểm, hơn kỳ thủ xếp hạng nhì Zhakisheva, Venera 1 điểm. Bên cạnh HCV cờ nhanh, Huyền My còn đoạt thêm HCĐ nội dung cờ chớp, cũng ở lứa tuổi U.8 nữ.

Kỳ thủ nhí Việt Nam xuất sắc đoạt HCV giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026- Ảnh 2.

Tống Thái Hoàng Ân (trái) đoạt HCB cờ nhanh lứa tuổi U.14 nữ giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 tại Serbia

ẢNH: FIDE

HLV đội tuyển cờ vua TP.HCM, ông Lâm Minh Châu cho biết Nguyễn Đức Huyền My năm nay 8 tuổi, là học sinh lớp 2/3 trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (phường An Đông, TP.HCM). "Điểm mạnh của Huyền My là thi đấu rất tập trung. Bé là kỳ thủ của tuyến năng khiếu cờ vua TP.HCM, được đầu tư tốt và học tập bài bản", HLV Lâm Minh Châu chia sẻ.

Ngoài thành tích "chói sáng" của Nguyễn Đức Huyền My, Việt Nam còn đoạt HCB giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 ở nội dung cờ nhanh nữ lứa tuổi U.14 của Tống Thái Hoàng Ân. Cô là con gái của nữ kỳ thủ kỳ cựu cờ vua TP.HCM là Nguyễn Thanh An.





Tin liên quan

Lê Tuấn Minh xuất sắc lập cú đúp HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Lê Tuấn Minh xuất sắc lập cú đúp HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Sau tấm HCV cờ nhanh, kỳ thủ Lê Tuấn Minh tiếp tục thi đấu thăng hoa ở nội dung cờ chớp của môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 tại Singapore.

Nóng: Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Chờ Lê Quang Liêm tỏa sáng

Khám phá thêm chủ đề

giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 Kỳ thủ nhí Việt Nam đoạt HCV giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới Kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Đức Huyền My
