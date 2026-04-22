Kỳ thủ nhí Việt Nam xuất sắc đoạt HCV giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026

Nguyễn Đức Huyền My tỏa sáng ở giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026

Giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới nội dung nhanh và chớp 2026 vừa kết thúc tại Serbia thu hút 450 kỳ thủ, tranh tài các nhóm lứa tuổi gồm U.8, U.10, U.12, U.14, U.16, U.18 . Do ảnh hưởng của tình hình chiến sự ở Trung Đông nên cờ vua Việt Nam chỉ tham dự với 7 kỳ thủ là Nguyễn Nam Long, Nguyễn Phúc Cao Danh, Nguyễn Đức Huyền My, Trần Hoàng Bảo An, Dương Ngọc Uyên, Tống Thái Hoàng Ân, Huỳnh Phúc Minh Phương.

Nguyễn Đức Huyền My (giữa) đoạt HCV cờ nhanh lứa tuổi U.8 nữ giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 ẢNH: FIDE

Nữ kỳ thủ Nguyễn Đức Huyền My thi đấu thành công nhất khi đoạt HCV lứa tuổi U.8 nội dung cờ nhanh. Cô bất bại trong 11 ván đấu, trong đó có 9 ván thắng, 2 ván hòa, đạt tổng cộng 10 điểm, hơn kỳ thủ xếp hạng nhì Zhakisheva, Venera 1 điểm. Bên cạnh HCV cờ nhanh, Huyền My còn đoạt thêm HCĐ nội dung cờ chớp, cũng ở lứa tuổi U.8 nữ.

Tống Thái Hoàng Ân (trái) đoạt HCB cờ nhanh lứa tuổi U.14 nữ giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 tại Serbia ẢNH: FIDE

HLV đội tuyển cờ vua TP.HCM, ông Lâm Minh Châu cho biết Nguyễn Đức Huyền My năm nay 8 tuổi, là học sinh lớp 2/3 trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (phường An Đông, TP.HCM). "Điểm mạnh của Huyền My là thi đấu rất tập trung. Bé là kỳ thủ của tuyến năng khiếu cờ vua TP.HCM, được đầu tư tốt và học tập bài bản", HLV Lâm Minh Châu chia sẻ.

Ngoài thành tích "chói sáng" của Nguyễn Đức Huyền My, Việt Nam còn đoạt HCB giải cờ vua thanh thiếu niên thế giới 2026 ở nội dung cờ nhanh nữ lứa tuổi U.14 của Tống Thái Hoàng Ân. Cô là con gái của nữ kỳ thủ kỳ cựu cờ vua TP.HCM là Nguyễn Thanh An.















