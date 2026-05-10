Kỳ thủ Lê Quang Liêm lên tiếng về lý do không tham dự Olympiad 2026

Lê Quang Liêm không muốn bị hiểu lầm việc không tham dự Olympiad 2026

Chia sẻ hôm nay trên trang cá nhân mạng xã hội, kỳ thủ Lê Quang Liêm cho biết: "Gần đây có một số thông tin trên báo chí về việc đội tuyển cờ vua Việt Nam có thể vắng mặt tại Olympiad 2026 sắp tới tại Uzbekistan, trong đó có nhắc đến việc cá nhân tôi không kịp sắp xếp lịch trình. Thông tin này là chưa đúng".

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giải thích lý do không tham dự Olympiad 2026 ẢNH: FIDE

Để tránh những hiểu lầm không cần thiết từ người hâm mộ, Lê Quang Liêm chia sẻ: "Vào tháng 3.2026, trong quá trình trao đổi qua email với lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam, tôi đã khẳng định sẽ thu xếp thời gian để thi đấu nếu liên đoàn tập hợp được đội hình mạnh nhất, bao gồm những đồng đội như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Ở một giải đấu đồng đội như Olympiad, tôi cho rằng khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của cả đội. Tôi nhận được trả lời gần đây từ liên đoàn rằng việc tập hợp đội hình như vậy là không khả thi".

Tái khẳng định việc không thi đấu Olympiad 2026 không xuất phát từ khó khăn về lịch trình cá nhân như một số thông tin đã đề cập. Lê Quang Liêm cho biết dù không thi đấu vẫn luôn ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cờ vua Việt Nam.

Lê Quang Liêm sinh năm 1991 tại TP.HCM hiện đang sinh sống làm việc tại Mỹ. Anh từng đoạt chức vô địch cờ chớp thế giới năm 2013. 25 năm qua, Lê Quang Liêm từng khoác áo đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự 9 kỳ Olympiad, 9 kỳ World Cup. "Từ năm 2013 đến nay, dù sinh sống và làm việc tại Mỹ, tôi vẫn luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển, gần đây nhất là ASIAD 19 (năm 2023), Olympiad 2024 và World Cup 2025", Lê Quang Liêm chia sẻ.

Hiện Liên đoàn Cờ Việt Nam lẫn bộ môn cờ vua Cục TDTT Việt Nam vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cử đội tuyển tham dự Olympiad 2026 diễn ra từ 15 đến 28.9 tại Uzbekistan. Ở Olympiad 2024 tại Hungary, Lê Quang Liêm cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Bành Gia Huy tham dự và xếp hạng 25 trong khi đội tuyển nữ xếp hạng 23.



