Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Cúp bóng chuyền châu Á

Theo đó, 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tuyển chọn trong đợt tập trung lần này là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy; đối chuyền Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh; phụ công Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến; chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi; libero Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.

Danh sách tập trung lần này có sự trở lại Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân nhưng cũng thiếu vắng những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Cả 2 VĐV này đều thuộc đội Binh chủng Thông tin, trong đó Kiều Trinh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Gương mặt mới trẻ trung được kỳ vọng trong lần tập trung lần này có chuyền hai Vi Thị Yến Nhi.

Hầu hết các VĐV được triệu tập lên đội tuyển đợt này đều đang có mặt ở Tây Ninh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền diễn ra từ ngày 15 đến 23.5. Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 25.5, tập luyện tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Mục tiêu của đội ở lần tập trung này là tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6 đến 14.6. Ở giải đấu này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch. Theo kết quả bốc thăm AVC Cup 2026 đã công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lebanon.







