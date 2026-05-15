Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Cúp bóng chuyền châu Á

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
15/05/2026 19:50 GMT+7

Cục TDTT Việt Nam vừa quyết định triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026.

Theo đó, 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tuyển chọn trong đợt tập trung lần này là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy; đối chuyền Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh; phụ công Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến; chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi; libero Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.

Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Cúp bóng chuyền châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam công bố 14 tuyển thủ tập trung chuẩn bị AVC Cup 2026

ẢNH: AVC

Danh sách tập trung lần này có sự trở lại Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân nhưng cũng thiếu vắng những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Cả 2 VĐV này đều thuộc đội Binh chủng Thông tin, trong đó Kiều Trinh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Gương mặt mới trẻ trung được kỳ vọng trong lần tập trung lần này có chuyền hai Vi Thị Yến Nhi.

Hầu hết các VĐV được triệu tập lên đội tuyển đợt này đều đang có mặt ở Tây Ninh tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền diễn ra từ ngày 15 đến 23.5. Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 25.5, tập luyện tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Mục tiêu của đội ở lần tập trung này là tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6 đến 14.6. Ở giải đấu này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch. Theo kết quả bốc thăm AVC Cup 2026 đã công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lebanon.



Tin liên quan

CLB Binh chủng Thông tin thắng trận mở màn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

CLB Binh chủng Thông tin thắng trận mở màn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

Đối chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh thi đấu bùng nổ giúp CLB Binh chủng Thông tin giành chiến thắng ở trận mở màn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền.

Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Cựu sao bóng chuyền Ngọc Hoa, Kim Huệ bùng cháy tại giải pickleball Bình Điền Open 2026

Khám phá thêm chủ đề

bóng chuyền nữ Việt Nam đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam AVC Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận