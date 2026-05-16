Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/05/2026 19:58 GMT+7

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh đã định đội bóng đầu tiên đoạt vé vào vòng bán kết.

CLB Giang Tô thể hiện sức mạnh ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

Ở trận đấu tâm điểm diễn ra hôm nay, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đánh bại CLB Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-1 (18/25, 25/15, 16/25, 23/25). Cùng với chiến thắng ở trận khai mạc trước CLB VTV Bình Điền Long An, đội bóng đến từ Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết.

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền- Ảnh 1.

Phạm Quỳnh Hương (trái) thi đấu ấn tượng nhưng CLB Binh chủng Thông tin không thể tạo bất ngờ trước CLB Giang Tô (Trung Quốc)

ẢNH: DUY ANH

Với thể hình và chuyên môn tốt, đội đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc phát huy lối chơi đa dạng, đồng đều ở nhiều vị trí. Trong 2 chiến thắng vừa qua, cả 5 tay đập của CLB Giang Tô đều ghi điểm "đều tay". Tuy có những thời điểm khó khăn nhưng CLB từng 2 lần vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. Với những gì thể hiện, đội bóng do HLV Shi Hairong dẫn dắt được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải đấu năm nay.

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền- Ảnh 2.

CLB Giang Tô (áo xanh) sớm giành vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2026

DUY ANH

CLB Binh chủng Thông tin do HLV Phạm Văn Longdẫn dắt tạo ra nhiều pha bóng giằng co với đối thủ, trong đó tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương có nhiều pha ghi điểm ấn tượng. Tuy nhiên các cô gái áo lính chưa giải quyết tốt các cơ hội có được, lỡ cơ hội đưa trận đấu vào ván 5. Với việc để thua CLB Giang Tô, CLB Binh chủng Thông tin sẽ quyết đấu với CLB VTV Bình Điền Long An ở lượt trận cuối bảng A diễn ra lúc 20 giờ ngày mai để săn tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu này. Các học trò HLV Phạm Văn Long tạo ra nhiều pha bóng giằng co với đối thủ, trong đó tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương có nhiều pha ghi điểm ấn tượng,


Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền- Ảnh 3.

CLB LP Bank Ninh Bình vỡ òa niềm vui đánh bại CLB Suwon (Nhật Bản)

ẢNH: DUY ANH

Ở bảng B giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền diễn ra hôm nay, CLB LP Bank Ninh Bình bất ngờ ngược dòng đánh bại CLB Suwon (Hàn Quốc) với tỷ số 3-1 (17/25, 25/17, 25/20, 25/19). Sau lượt trận đầu tiên, 2 đại diện Việt Nam là Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình chia nhau ngôi nhất, nhì bảng còn 2 đội khách mời là Suwon (Hàn Quốc) và Gunma Green Wings (Nhật Bản) lần lượt xếp 2 vị trí còn lại.




Tin liên quan

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 tạo sức hút lớn khi có sự góp mặt tranh tài của 36 đội, góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền học đường.

Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Thanh Thúy bùng cháy, CLB VTV Bình Điền Long An vẫn bị CLB Giang Tô đánh bại

Khám phá thêm chủ đề

bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền CLB Giang Tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận