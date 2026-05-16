Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

CLB Giang Tô thể hiện sức mạnh ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

Ở trận đấu tâm điểm diễn ra hôm nay, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đánh bại CLB Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-1 (18/25, 25/15, 16/25, 23/25). Cùng với chiến thắng ở trận khai mạc trước CLB VTV Bình Điền Long An, đội bóng đến từ Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết.

Phạm Quỳnh Hương (trái) thi đấu ấn tượng nhưng CLB Binh chủng Thông tin không thể tạo bất ngờ trước CLB Giang Tô (Trung Quốc) ẢNH: DUY ANH

Với thể hình và chuyên môn tốt, đội đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc phát huy lối chơi đa dạng, đồng đều ở nhiều vị trí. Trong 2 chiến thắng vừa qua, cả 5 tay đập của CLB Giang Tô đều ghi điểm "đều tay". Tuy có những thời điểm khó khăn nhưng CLB từng 2 lần vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. Với những gì thể hiện, đội bóng do HLV Shi Hairong dẫn dắt được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải đấu năm nay.

CLB Giang Tô (áo xanh) sớm giành vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2026 DUY ANH

CLB Binh chủng Thông tin do HLV Phạm Văn Longdẫn dắt tạo ra nhiều pha bóng giằng co với đối thủ, trong đó tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương có nhiều pha ghi điểm ấn tượng. Tuy nhiên các cô gái áo lính chưa giải quyết tốt các cơ hội có được, lỡ cơ hội đưa trận đấu vào ván 5. Với việc để thua CLB Giang Tô, CLB Binh chủng Thông tin sẽ quyết đấu với CLB VTV Bình Điền Long An ở lượt trận cuối bảng A diễn ra lúc 20 giờ ngày mai để săn tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu này. Các học trò HLV Phạm Văn Long tạo ra nhiều pha bóng giằng co với đối thủ, trong đó tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương có nhiều pha ghi điểm ấn tượng,





CLB LP Bank Ninh Bình vỡ òa niềm vui đánh bại CLB Suwon (Nhật Bản) ẢNH: DUY ANH

Ở bảng B giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền diễn ra hôm nay, CLB LP Bank Ninh Bình bất ngờ ngược dòng đánh bại CLB Suwon (Hàn Quốc) với tỷ số 3-1 (17/25, 25/17, 25/20, 25/19). Sau lượt trận đầu tiên, 2 đại diện Việt Nam là Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình chia nhau ngôi nhất, nhì bảng còn 2 đội khách mời là Suwon (Hàn Quốc) và Gunma Green Wings (Nhật Bản) lần lượt xếp 2 vị trí còn lại.











