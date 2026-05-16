Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/05/2026 17:58 GMT+7

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 tạo sức hút lớn khi có sự góp mặt tranh tài của 36 đội, góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền học đường.

Sân chơi bổ ích Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Hôm nay (16.5), Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 khởi tranh tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh (TP.HCM). Giải đấu được xem như ngày hội của bóng chuyền sinh viên, học sinh góp phần thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 - Ảnh 1.

Các đội tranh tài quyết liệt ở Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 diễn ra hôm nay

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 diễn ra ngày 16, 17-5 tại 3 địa điểm là Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh. Việc tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đội bóng tranh tài và phục vụ người hâm mộ.

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 - Ảnh 2.

Đại diện 36 đội bóng chụp hình lưu niệm cùng BTC và khách mời Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

36 đội được chia thành hai khối: 28 đội đến từ các học viện, trường ĐH, CĐ (chia thành 8 bảng) và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông (chia thành 2 bảng), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Ông Dương Văn Hồ Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng BTC cho biết: “Việc duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân qua nhiều năm không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao phát triển bền vững, mà còn góp phần tạo dựng một sân chơi chất lượng, nơi học sinh, sinh viên có thể tự tin tỏa sáng. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm, phát hiện tài năng cho bóng chuyền Việt Nam".

36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 - Ảnh 3.

BTC Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 trao hỗ trợ cho người dân khó khăn

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cúp bóng chuyền Thiên Tân còn có những hoạt động đồng hành mang giá trị nhân văn. Tại lễ khai mạc, BTC đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TP.HCM, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng vào quỹ “Tiếp sức đến trường” nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo vượt khó. Khán giả cũng được vào sân tự do xem các đội thi đấu.

Tin liên quan

Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Hôm nay (16.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra lượt trận thứ hai với 3 cặp đấu hấp dẫn.

Thanh Thúy bùng cháy, CLB VTV Bình Điền Long An vẫn bị CLB Giang Tô đánh bại

Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Cúp bóng chuyền châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân bóng chuyền Việt Nam thể thao học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận