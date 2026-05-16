36 đội hào hứng tranh tài Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Sân chơi bổ ích Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Hôm nay (16.5), Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 khởi tranh tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh (TP.HCM). Giải đấu được xem như ngày hội của bóng chuyền sinh viên, học sinh góp phần thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 diễn ra ngày 16, 17-5 tại 3 địa điểm là Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh. Việc tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đội bóng tranh tài và phục vụ người hâm mộ.

36 đội được chia thành hai khối: 28 đội đến từ các học viện, trường ĐH, CĐ (chia thành 8 bảng) và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông (chia thành 2 bảng), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Ông Dương Văn Hồ Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng BTC cho biết: “Việc duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân qua nhiều năm không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao phát triển bền vững, mà còn góp phần tạo dựng một sân chơi chất lượng, nơi học sinh, sinh viên có thể tự tin tỏa sáng. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm, phát hiện tài năng cho bóng chuyền Việt Nam".

Cúp bóng chuyền Thiên Tân còn có những hoạt động đồng hành mang giá trị nhân văn. Tại lễ khai mạc, BTC đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TP.HCM, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng vào quỹ “Tiếp sức đến trường” nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo vượt khó. Khán giả cũng được vào sân tự do xem các đội thi đấu.