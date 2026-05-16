Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền hôm nay

Quỳnh Anh
16/05/2026 00:01 GMT+7

Hôm nay (16.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra lượt trận thứ hai với 3 cặp đấu hấp dẫn.

Cạnh tranh quyết liệt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền

Lúc 14 giờ diễn ra trận đấu giữa CLB Suwon (Hàn Quốc) với CLB LP Bank Ninh Bình trong khuôn khổ bảng B giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Đây là trận ra quân của 2 đội bóng này trong khi ở ngày thi đấu trước đó, 2 đội cùng bảng B là Hà Nội Tasco Auto và Gunma Green Wings (Nhật Bản) đã diễn ra với thắng lợi 3-0 dành cho đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. CLB Suwon lẫn LP Bank Ninh Bình đều dồn quyết tâm tìm kiếm chiến thắng khi chạm trán nhau nhằm cạnh tranh suất vào bán kết.

CLB Giang Tô (Trung Quốc) chạm trán CLB Binh chủng Thông tin ở lượt trận thứ 2 bảng A hôm nay

Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu giữa CLB Giang Tô (Trung Quốc) với CLB Binh chủng Thông tin. Cùng có chiến thắng ở trận ra quân nên đội nào thắng trong cuộc chạm trán này sẽ cầm chắc tấm vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. CLB Giang Tô lộ diện sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 khi đánh bại CLB VTV Bình Điền Long An với tỷ số 1-3. Trong khi đó đội Binh chủng Thông tin cũng ra sân ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công thương. Vì thế cuộc chạm trán giữa CLB Giang Tô với CLB Binh chủng Thông tin hứa hẹn mang đến nhiều pha bóng chất lượng.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An quyết đấu với CLB Ngân hàng Công thương hòng giành chiến thắng đầu tay

Trận đấu cuối trong ngày 16.5 diễn ra lúc 20 giờ là cuộc chạm trán giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Ngân hàng Công thương. Đều để thua ở trận đầu nên CLB VTV Bình Điền Long An và CLB Ngân hàng Công thương phải quyết đấu để níu kéo cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết. Với lực lượng được đánh giá mạnh hơn lại sở hữu ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy nên đội VTV Bình Điền Long An được đánh giá nhỉnh hơn, hứa hẹn có được chiến thắng đầu tay.

Toàn bộ các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 được trực tiếp trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports.




Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
