Link xem trực tiếp Cúp VTV9 - Bình Điền: Sao trẻ Quỳnh Hương đọ tài Thanh Thúy

Chạm trán nảy lửa ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh tiếp tục diễn ra các trận đấu hứa hẹn hấp dẫn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Trong đó, tâm điểm là cuộc đối đầu ở bảng A giữa CLB VTV Bình Điền Long An với ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy và CLB Binh chủng Thông tin với tài năng trẻ Phạm Quỳnh Hương.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) được kỳ vọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An vượt qua Binh chủng Thông tin ở trận quyết định tấm vé bán kết diễn ra 20 giờ hôm nay ẢNH: DUY ANH

Cục diện của bảng A khiến đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin phải quyết đấu để tranh tấm vé còn lại vào bán kết sau khi suất đầu tie6nn đã thuộc về CLB Giang Tô (Trung Quốc). Lực lượng của VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin được đánh giá khá cân bằng.

Sao trẻ Phạm Quỳnh Phương (trái) hứa hẹn bùng nổ trong màu áo CLB Binh chủng Thông tin ẢNH: DUY ANH

Đội chủ giải có 2 ngoại binh người Cuba là Lianet García Anglada, Regla Martinez Ortiz bên cạnh ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy cùng Lê Như Anh, Trà My, Kim Thoa. Tuy nhiên các ngoại binh của CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu chưa như kỳ vọng. Vì thế áp lực "gánh team" dồn lên tay đập Trần Thị Thanh Thúy. Trong khi đó đội Binh chủng Thông tin cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh phong độ cao của tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương, đội bóng áo lính còn có Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương "chia lửa" trên hàng tấn công.

CLB Binh chủng Thông tin dồn quyết tâm cho trận đấu "sống còn" trước CLB VTV Bình Điền Long An hôm nay ẢNH: DUY ANH

Cuộc chạm trán giữa CLB VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin diễn ra lúc 20 giờ hôm nay. Trước đó diễn ra 2 cặp đấu của bảng B giữa CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) với CLB LP Bank Ninh Bình lúc 14 giờ, CLB Hà Nội Tasco Auto với Suwon (Hàn Quốc) lúc 17 giờ. Toàn bộ các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 được trực tiếp trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@vtvthethaoofficial/streams.







