Xác định 2 cặp bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Nảy lửa!

Quỳnh Anh
18/05/2026 22:00 GMT+7

Hôm nay (18.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 khép lại vòng đấu bảng, qua đó chính thức xác định 2 cặp đấu ở vòng bán kết.

Ở trận đấu cuối tại bảng A, CLB Giang Tô (Trung Quốc) khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 (25/20, 25/27, 25/20) trước CLB Ngân hàng Công thương. Kết quả này giúp CLB Giang Tô vào bán kết với ngôi nhất bảng khi toàn thắng 3 trận (9 điểm) còn đội VTV Bình Điền Long An xếp nhì bảng với 6 điểm. 

Xác định 2 cặp bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Nảy lửa!- Ảnh 1.

CLB LP Bank Ninh Bình chạm trán CLB Giang Tô (Trung Quốc) ở bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

ẢNH: DUY ANH

Sau khi đã chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng B, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ ở đội hình phụ. Đó cũng là lý do khiến đội bóng thủ đô thất bại 1-3 trước CLB LP Bank Ninh Bình. Kết quả này giúp đội LP Ninh Bình vượt qua Gunma Green Wings (Nhật Bản), chiếm ngôi nhì bảng B cùng tấm vé cuối cùng vào bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. 

Như vậy Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 chính thức xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết. Ở trận bán kết 1, CLB Giang Tô (nhất bảng A) gặp CLB LP Bank Ninh Bình (nhì bảng B). Trận bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội Tasco Auto (nhất bảng B) với CLB VTV Bình Điền Long An (nhì bảng A). 

Xác định 2 cặp bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Nảy lửa!- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán với CLB Hà Nội Tasco Auto ở bán kết

ẢNH: DUY ANH

Nếu ở trận bán kết 1, CLB Giang Tô được đánh giá cao hơn thì trận bán kết 2 giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB VTV Bình Điền Long An được đánh giá gay cấn. Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hồi tháng trước, CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại CLB VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Tái đấu lần này, CLB VTV Bình Điền Long An hứa hẹn tạo bất ngờ. 

Biến động ở đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Hai đội tuyển nam, nữ bóng chuyền VN vừa công bố danh sách tập trung với những thay đổi đáng kể nhưng phù hợp với từng mục tiêu cụ thể.

