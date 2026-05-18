Xác định 2 cặp bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Nảy lửa!

Ở trận đấu cuối tại bảng A, CLB Giang Tô (Trung Quốc) khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 (25/20, 25/27, 25/20) trước CLB Ngân hàng Công thương. Kết quả này giúp CLB Giang Tô vào bán kết với ngôi nhất bảng khi toàn thắng 3 trận (9 điểm) còn đội VTV Bình Điền Long An xếp nhì bảng với 6 điểm.
Sau khi đã chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng B, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ ở đội hình phụ. Đó cũng là lý do khiến đội bóng thủ đô thất bại 1-3 trước CLB LP Bank Ninh Bình. Kết quả này giúp đội LP Ninh Bình vượt qua Gunma Green Wings (Nhật Bản), chiếm ngôi nhì bảng B cùng tấm vé cuối cùng vào bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền.
Như vậy Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 chính thức xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết. Ở trận bán kết 1, CLB Giang Tô (nhất bảng A) gặp CLB LP Bank Ninh Bình (nhì bảng B). Trận bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội Tasco Auto (nhất bảng B) với CLB VTV Bình Điền Long An (nhì bảng A).
Nếu ở trận bán kết 1, CLB Giang Tô được đánh giá cao hơn thì trận bán kết 2 giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB VTV Bình Điền Long An được đánh giá gay cấn. Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hồi tháng trước, CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại CLB VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Tái đấu lần này, CLB VTV Bình Điền Long An hứa hẹn tạo bất ngờ.
