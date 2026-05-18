Biến động ở đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Vì sao vắng bóng cầu thủ Binh chủng Thông tin ?

Bất ngờ nhất trong danh sách 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ VN tập trung lần này là việc không có VĐV nào của CLB Binh chủng Thông tin. Trước đây CLB này thường xuyên có từ 2 VĐV được gọi lên đội tuyển, lần gần nhất là chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh. Về việc này, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN cho biết: "Từ đề xuất của ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng chuyền VN đã có công văn gửi đến các CLB, trong đó có Binh chủng Thông tin, về việc xin ý kiến triệu tập VĐV lên đội tuyển đợt này. Chủ công Phạm Quỳnh Hương của CLB Binh chủng Thông tin có tên trong đề xuất triệu tập của ban huấn luyện, tuy nhiên do cô bận thi tốt nghiệp THPT và thực hiện một số nhiệm vụ khác nên CLB đề nghị cho cô tập trung từ cuối tháng 6".

Một VĐV khác của đội Binh chủng Thông tin là Hoàng Thị Kiều Trinh lỡ hẹn lên tuyển lần này vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Chuyền hai kỳ cựu Đoàn Thị Lâm Oanh không có tên vì phong độ chưa tốt.

Đội tuyển nữ bóng chuyền VN tập trung cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup ẢNH: AVC

Đại diện Liên đoàn Bóng chuyền VN cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ VN tập trung lần này với 14 tuyển thủ cho mục tiêu tham dự Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 diễn ra từ 6 - 14.6 tại Philippines. Sau đó đội tuyển sẽ bổ sung thêm 14 tuyển thủ, tập luyện cho các giải đấu tiếp theo, trong đó mục tiêu lớn nhất là chinh phục ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Trong số 14 tuyển thủ nữ tập trung lần này có những gương mặt mới đáng chú ý như chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Như Anh, cùng sự trở lại của các tay đập kỳ cựu Đoàn Thị Xuân, Lý Thị Luyến. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup.

Đội tuyển nam có chuyên gia người Ý

Hôm nay, đội tuyển nam bóng chuyền VN với 18 tuyển thủ tập trung tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Điểm mới đáng chú ý nhất ở đội tuyển nam là việc chuyên gia người Ý Federico Rampazzo sẽ dẫn dắt đội. Ông Federico Rampazzo đã đến VN theo dõi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch Quốc gia hồi tháng trước tại Hà Nội. Việc có chuyên gia đến từ nền bóng chuyền hàng đầu thế giới là cơ hội để nâng tầm bóng chuyền nam VN trong thời gian tới.

Trong 18 tuyển thủ được tập trung lần này có những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư. Một số gương mặt mới đáng chú ý là Đào Xuân Việt, Tăng Ngọc Hiếu, Bùi Xuân Tiến. Một số VĐV kỳ cựu vắng mặt như Quản Trọng Nghĩa, Phạm Văn Hiệp, Dương Văn Tiên…

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN cho biết mục tiêu của đội tuyển nam là cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á (SEA V.League), thi đấu tốt tại ASIAD 20, xa hơn là đoạt huy chương ở SEA Games 34 diễn ra vào năm sau tại Malaysia. Đây là thách thức không nhỏ cho đội tuyển nam bóng chuyền VN. Tuy nhiên, với việc mạnh dạn thuê chuyên gia giỏi cùng quyết tâm làm mới đội hình, nghĩ đến mục tiêu xa, giới chuyên môn kỳ vọng các tuyển thủ sẽ đạt được nhiều thành tích tốt.