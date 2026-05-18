'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy nhận tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ Tây Ninh

Đêm hạnh phúc của Trần Thị Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khẳng định là tay ghi điểm số 1 ở CLB VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Theo thống kê, ở trận đấu với CLB Binh chủng Thông tin diễn ra tối qua, Thanh Thúy ghi tổng cộng 22 điểm, là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất của trận đấu. Quan trọng hơn, cô góp công giúp đội bóng của mình có chiến thắng ngoạn mục trước CLB Binh chủng Thông tin, qua đó giành vé vào bán kết.

Trần Thị Thanh Thúy nhận những giỏ hoa tươi thắm lúc giữa khuya từ người hâm mộ tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh ẢNH: DUY ANH

Trận đấu kết thúc vào giữa khuya nhưng đông đảo người hâm mộ tại Tây Ninh vẫn nán lại sân hò rèo, chúc mừng Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An. Tay đập cao 1,91 m và được ví là khủng long của bóng chuyền nữ Việt Nam còn được người hâm mộ gửi tặng quà là những giỏ hoa xinh xắn.

Trần Thị Thanh Thúy được người hâm mộ chia vui sau chiến thắng trước đội Binh chủng Thông tin, giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền ẢNH: DUY ANH

Trần Thị Thanh Thúy nhiều lần thổ lộ tình cảm của người hâm mộ là động lực tinh thần rất lớn để cô theo đuổi đam mê bóng chuyền và không ngừng nỗ lực tập luyện, thi đấu. Không chỉ ở Tây Ninh, Thanh Thúy luôn có người hâm mộ đồng hành ở nhiều nơi, ngay cả khi thi đấu ở Nhật Bản.

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy chụp hình cùng người hâm mộ ẢNH: DUY ANH

Thanh Thúy (trái) với khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn trước Binh chủng Thông tin để giành vé vào bán kết ẢNH: DUY ANH

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An chờ kết quả trận đấu giữa CLB Giang Tô (Trung Quốc) với CLB Ngân hàng Công thương diễn ra lúc 14 giờ hôm nay mới biết mình xếp nhất hay nhì bảng A. Nếu xếp nhì, cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ chạm trán với CLB Hà Nội Tasco Auto (nhất bảng B) ở bán kết. Cũng trong hôm nay sẽ xác định tấm vé còn lại vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền, là cuộc đua tại bảng B giữa 2 đội LP Bank Ninh Bình và Gunma Green Wings (Nhật Bản).



