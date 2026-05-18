Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Sôi nổi giải leo núi Côn Đảo năm 2026: Chinh phục đỉnh Núi Chúa

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/05/2026 22:15 GMT+7

Hôm 16.5, giải leo núi Côn Đảo năm 2026 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, thu hút đông đảo VĐV tham dự.

Giải leo núi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo, phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, noi gương Bác Hồ kính yêu.

Sôi nổi giải leo núi Côn Đảo năm 2026: Chinh phục đỉnh Núi Chúa - Ảnh 1.

Các VĐV hào hứng ghi lại khoảnh khắc chinh phục đỉnh Núi Chúa

ẢNH: BTC

Sôi nổi giải leo núi Côn Đảo năm 2026: Chinh phục đỉnh Núi Chúa - Ảnh 2.

Sau khi chinh phục đỉnh núi, các VĐV cán đích ở bãi biển

ẢNH: BTC

Giải thu hút gần 200 VĐV là người công tác trong ngành giáo dục tại TP.HCM cùng cán bộ, người dân đặc khu Côn Đảo và du khách tham dự.

Ngay sau tiếng còi xuất phát, các VĐV đã bước vào hành trình đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Cung đường kéo dài khoảng 9 km đưa người tham gia đi qua các đoạn đường nhựa ven rừng trước khi tiến sâu vào vùng lõi của Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Thử thách lớn nhất của giải đấu chính là việc chinh phục đỉnh Núi Chúa ở độ cao 515 mét, với địa hình dốc đá quanh co, trơn trượt giữa cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Để đảm bảo an toàn, lực lượng kiểm lâm và ban tổ chức đã túc trực xuyên suốt tại các trạm tiếp tế dọc đường. Chặng đua khép lại đầy cảm xúc tại cổng về đích được bố trí bên một bãi biển thơ mộng ở Côn Đảo.

Giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại những trải nghiệm thiên nhiên vô giá. Nhiều VĐV có chung cảm nhận là đường leo thực sự thử thách nhưng cảnh quan của Vườn quốc gia Côn Đảo quá tuyệt vời. Không khí trong lành và sự hỗ trợ nhiệt tình của ban tổ chức đã giúp các VĐV có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân.

VĐV Đào Văn Tiến chia sẻ: "Ở đây có những cung đường đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cơ hội để mọi người được trải nghiệm những điều tuyệt vời như thế này. Thông qua giải đấu này, tôi hy vọng du khách biết đến Côn Đảo nhiều hơn". 

Trong khi đó, VĐV Lê Thị Xuân Thùy ấn tượng với sự chu đáo của BTC: "Tôi từng tham gia leo núi, đi bộ nhưng đi tự túc. Đây là giải đầu tiên tôi tham gia một giải đấu được tổ chức bài bản như thế này. Đây cũng là cơ hội để tôi thử sức mình, khai phá giới hạn của bản thân. Tôi cảm thấy giải rất thú vị, BTC luôn hỗ trợ nhiệt tình cho VĐV trong khâu mua vé, đi lại, khách sạn...".



Tin liên quan

‘Nàng thơ’ pickleball gốc Việt Alix Trương ra mắt vợt mới sau chức vô địch PPA Tour

‘Nàng thơ’ pickleball gốc Việt Alix Trương ra mắt vợt mới sau chức vô địch PPA Tour

Sau khi lên ngôi ở PPA Tour Asia - Kuala Lumpur Open 2026, Alix Trương cũng chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của dòng vợt Dominus của nhà Kamito.

Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam gây ấn tượng ngày khởi tranh World Cup TP.HCM

Ươm mầm tài năng pickleball Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

giải leo núi VĐV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận