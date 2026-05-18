Sôi nổi giải leo núi Côn Đảo năm 2026: Chinh phục đỉnh Núi Chúa

Giải leo núi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo, phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, noi gương Bác Hồ kính yêu.

Giải thu hút gần 200 VĐV là người công tác trong ngành giáo dục tại TP.HCM cùng cán bộ, người dân đặc khu Côn Đảo và du khách tham dự.



Ngay sau tiếng còi xuất phát, các VĐV đã bước vào hành trình đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Cung đường kéo dài khoảng 9 km đưa người tham gia đi qua các đoạn đường nhựa ven rừng trước khi tiến sâu vào vùng lõi của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thử thách lớn nhất của giải đấu chính là việc chinh phục đỉnh Núi Chúa ở độ cao 515 mét, với địa hình dốc đá quanh co, trơn trượt giữa cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Để đảm bảo an toàn, lực lượng kiểm lâm và ban tổ chức đã túc trực xuyên suốt tại các trạm tiếp tế dọc đường. Chặng đua khép lại đầy cảm xúc tại cổng về đích được bố trí bên một bãi biển thơ mộng ở Côn Đảo.

Giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại những trải nghiệm thiên nhiên vô giá. Nhiều VĐV có chung cảm nhận là đường leo thực sự thử thách nhưng cảnh quan của Vườn quốc gia Côn Đảo quá tuyệt vời. Không khí trong lành và sự hỗ trợ nhiệt tình của ban tổ chức đã giúp các VĐV có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân.

VĐV Đào Văn Tiến chia sẻ: "Ở đây có những cung đường đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cơ hội để mọi người được trải nghiệm những điều tuyệt vời như thế này. Thông qua giải đấu này, tôi hy vọng du khách biết đến Côn Đảo nhiều hơn".

Trong khi đó, VĐV Lê Thị Xuân Thùy ấn tượng với sự chu đáo của BTC: "Tôi từng tham gia leo núi, đi bộ nhưng đi tự túc. Đây là giải đầu tiên tôi tham gia một giải đấu được tổ chức bài bản như thế này. Đây cũng là cơ hội để tôi thử sức mình, khai phá giới hạn của bản thân. Tôi cảm thấy giải rất thú vị, BTC luôn hỗ trợ nhiệt tình cho VĐV trong khâu mua vé, đi lại, khách sạn...".









