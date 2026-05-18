Ươm mầm tài năng pickleball Việt Nam

Quỳnh Anh
18/05/2026 15:37 GMT+7

Pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam tạo cú hích cho sự ra đời của nhiều CLB, trong đó nhiều nơi chú trọng công tác đào tạo trẻ, ươm mầm cho các tài năng.

Hôm qua (17.5) tại TP.HCM, Holbrook Việt Nam gây chú ý khi ra mắt đội tuyển trẻ với nhiều lứa tuổi, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Công Danh, Sơn Nghiêm, Nguyên Phúc, Hoàng Huy, Gia Bảo Bush Trần, Gia Phát... Song song đó là đội ngũ HLV giàu tâm huyết.

Dàn tay vợt trẻ Holbrook Việt Nam ra mắt, hứa hẹn tiến bộ trong thời gian tới

Điều quan trọng, theo khẳng định của lãnh đạo Holbrook Việt Nam, với thông điệp "Unlock Your Power - Mở khóa tiềm năng thế hệ trẻ”, ưu tiên số 1 là đào tạo trẻ bài bản, chuyên nghiệp góp phần tạo nên thế hệ VĐV kế cận cho pickleball Việt Nam.

Em trai Trương Vinh Hiển là Trương Vinh Văn tranh tài ở sự kiện Vega Next Gen Cup

Sự kiện "Vega Next Gen Cup" diễn ra cùng ngày trên sân AP Sport Club TP.HCM với 2 nội dung U.16 và gia đình thu hút đông đảo VĐV trẻ tham gia, tranh tài sôi nổi, hào hứng. Bộ đôi đến từ An Giang là Dola/Nguyễn Hiển Hương giành ngôi vô địch nội dung U.16 trong. Em trai nhà vô địch PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 Trương Vinh Hiển là Trương Vinh Văn (12 tuổi) cùng Võ Công Minh Hiếu (CLB Kỳ Hòa Junior) đoạt á quân còn hạng ba thuộc về Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Thành. Ở nội dung gia đình, tay vợt Đồng Hiểu Minh cùng bố là Đồng Hoàng Giang (CLB Holbrook Việt Nam) đoạt danh hiệu vô địch, hạng nhì là đôi Trần Minh Đại/Trần Minh Đức.

Các tay vợt trẻ đạt thứ hạng cao ở sự kiện Vega Next Gen Cup

Trước Holbrook Việt Nam, nhiều CLB trong nước có sự đầu tư cho công tác đào tạo trẻ pickleball Việt Nam như CAND, Sypik, Zocker, D-Joy... Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn với thành công liên tiếp của Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển ở đấu trường quốc tế. Vì thế với việc chăm lo cho lứa VĐV kế cận, hứa hẹn sớm trình làng các thế hệ tài năng mới tiếp bước các đàn anh.


Cựu sao bóng chuyền Ngọc Hoa, Kim Huệ bùng cháy tại giải pickleball Bình Điền Open 2026

Dàn cựu ngôi sao bóng chuyền Việt Nam như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ... hào hứng tranh tài tại giải pickleball Bình Điền Open 2026 diễn ra hôm nay tại Tây Ninh.

