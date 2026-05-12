New Sports kết hợp Hiệp hội thể thao CAND đẩy mạnh phát triển bóng rổ và pickleball

Cú hích phát triển thể thao CAND

Hôm nay (12.5) tại Hà Nội, Hiệp hội thể thao CAND và Công ty CP New Sports đã tổ chức Chương trình phối hợp phát triển bóng rổ, pickleball trong các trường CAND. Mục tiêu nâng cao thể lực, tinh thần và hiệu suất thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực VĐV chuyên nghiệp trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp.

Ông Tô Duy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP New Sports (phải) và ông Trần Đức Phấn, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND ký kết chương trình phối hợp phát triển bóng rổ, pickleball ẢNH: BTC

CLB pickleball CAND, trong khuôn khổ hợp tác, đã và đang được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, hướng tới tham gia các hệ thống giải quốc tế như PPA Tour Asia, APES Games. CLB pickleball CAND trẻ cũng đã được tuyển chọn, tạo nền tảng đào tạo lực lượng VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao ngành CAND. Cùng với đó, bóng rổ CAND đang hình thành trong các trường CAND. Các VĐV được tuyển chọn, đào tạo để tham gia các giải đấu trong nước.

Giải pickleball CAND khu vực phía bắc được tổ chức thành công vào năm 2025 ẢNH: BTC

Trong lĩnh vực phát triển phong trào thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo và hệ thống giải đấu phong trào đối với các bộ môn bóng rổ và pickleball phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiềm năng, từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao trong lực lượng CAND.

Hiệp hội thể thao CAND cũng chú trọng phát triển môn bóng rổ ẢNH: BTC

Sau dự án Trường Văn hóa (Cục Đào tạo – Bộ Công an), việc xây dựng sân thể thao tại các cơ sở trong ngành và triển khai chương trình đào tạo nội bộ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại các đơn vị đào tạo: Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Chính trị CAND; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy; Cục Đào tạo, Bộ Công an; Trường CĐ Cảnh sát nhân dân I; Trường CĐ An ninh nhân dân I. Đồng thời, hệ thống giải đấu, tiếp nối thành công của giải pickleball CAND khu vực phía bắc mở rộng 2025, sẽ được tổ chức và sẵn sàng hình thành chuỗi giải thường niên với quy mô ngày càng lớn và đa dạng bộ môn.

Pickleball CAND được đầu tư phát triển từ tuyến trẻ đến chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Việc triển khai chương trình phối hợp giữa Hiệp hội thể thao CAND và Công ty CP New Sports được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển thể thao trong lực lượng CAND, đồng thời tạo nền tảng xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, qua đó nâng cao vị thế và hình ảnh của lực lượng CAND Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.