FPT Play trực tiếp giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026

Hoàng Quỳnh
08/05/2026 18:33 GMT+7

Giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 với sự đồng hành của FPT Play giúp người hâm mộ được xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn.

Hôm nay (8.5) tại TP.HCM, FPT Play cùng đối tác công bố giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 4 đến 7.6, tại TP.HCM với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng.

Đại diện FPT Play (trái) tại lễ công bố giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026.

Theo đó, giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 dự kiến quy tụ gần 600 tay vợt tranh tài 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring, tức tính điểm trực tiếp. Trong đó, vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp áp dụng BO1 rally 21 và vòng chung kết áp dụng BO3 rally 15. Thể thức này được kỳ vọng sẽ mang đến các trận đấu có tốc độ cao, tính cạnh tranh rõ nét và nhiều tình huống chiến thuật hấp dẫn.

Để đảm bảo công tác chuyên môn của giải đấu, PVNA sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý chuyên môn. PVNA là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tổ chức, quản lý chuyên môn và thiết lập hệ thống xếp hạng vận động viên pickleball.

Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt ở giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026.

Đặc biệt, sự đồng hành của FPT Play là một yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức, sản xuất và phát sóng giải pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026. FPT Play từng đồng tổ chức thành công PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, một trong những sự kiện pickleball quốc tế đáng chú ý được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu năm nay tiếp tục nối dài nỗ lực đưa các sự kiện pickleball chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play cho biết: “Thông qua giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026, FPT Play tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao nói chung và bộ môn pickleball nói riêng. Với kinh nghiệm và năng lực sản xuất, phát sóng của mình, FPT Play kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm xem pickleball chuyên nghiệp, hiện đại và chất lượng”.

Trong vai trò là đơn vị đồng tổ chức và phát sóng, FPT Play sẽ mang đến cho khán giả thêm một nội dung thể thao chất lượng, đồng thời góp phần đưa pickleball đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Đối với giải đấu này, FPT Play sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tương đương các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, với tối đa 8 camera tại sân trung tâm sự kiện. Toàn bộ diễn biến của giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 sẽ được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp, với chất lượng hình ảnh Full HD trên các nền tảng của FPT Play, bao gồm: website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và của giải đấu.

Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Trong vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, FPT Play giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn ở Pickleball World Cup 2026 diễn ra vào tháng 8 tại Đà Nẵng.

